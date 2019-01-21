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Halkbank'tan çok önemli 'kredi kartı' açıklaması

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan sonra Halkbank da kredi kartı borçlarını yeniden yapılandıracağını açıkladı. Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, kredi kartı borçları aylık % 1.10'dan başlayan faizlerle 60 aya kadar vade ile yapılandırılabilecek. İşte detaylar...

Halkbank'tan çok önemli 'kredi kartı' açıklaması

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan sonra Halkbank da kredi kartı borçlarını yeniden yapılandıracağını açıkladı. Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, kredi kartı borçları aylık % 1.10'dan başlayan faizlerle 60 aya kadar vade ile yapılandırılabilecek. İşte detaylar...

21 Ocak 2019 Pazartesi 22:21
Halkbank'tan çok önemli 'kredi kartı' açıklaması

Halkbank, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yeniden yapılandırmak isteyen müşterilerine “Halk Destek Kredisi” kullandıracağını duyurdu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: “Piyasa istikrarını koruyarak reel ekonomiyi güçlü tutacak çalışmalar yapıyoruz, halkımızın bize olan güvenine layık olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kampanya hakkında açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, müşterilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek şu açıklamaları yaptı:

"Halk Destek Kredisi ile ödeme zorluğu yaşanan kredi kartlarına ait borçları yeniden yapılandıracak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak için verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Bu kredi sayesinde kart sahipleri biriken borçlarını tek bir çatı altında toplayarak kolayca ödeme şansına sahip olacaklar. Bu kredimizle müşterilerimize rahat bir nefes aldıracağız.”

ZİRAAT VE VAKIFBAN'DA YAPILANDIRIYOR

Ziraat Bankası kredi kartı borçlarını 24 aya kadar % 1.1, 60 aya kadar da % 1.2 faiz oranıyla yapılandıracağını duyurmuş; daha sonra Vakıfbank da ticari kredileri de içeren benzer bir paket açıklamıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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