Halkbank'tan Bir Dolar Açıklaması Daha!..

Halkbank dün gece 3.80'den dolar satışı yapılmasına dair bir açıklama daha yaparak 'yapılan işlemlerin geçerli olmadığını' açıkladı.
Halkbank’tan az önce atılan tweet’te şu ifadeler kullanıldı:
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Halkbank dün gece 3.80'den dolar satışı yapılmasına dair bir açıklama daha yaparak 'yapılan işlemlerin geçerli olmadığını' açıkladı.
Halkbank dün gece 3.80'den dolar satışı yapılmasına dair bir açıklama daha yaparak 'yapılan işlemlerin geçerli olmadığını' açıkladı.
Halkbank’tan az önce atılan tweet’te şu ifadeler kullanıldı:
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
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