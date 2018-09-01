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Halkbank'tan Bir Dolar Açıklaması Daha!..

Halkbank dün gece 3.80'den dolar satışı yapılmasına dair bir açıklama daha yaparak 'yapılan işlemlerin geçerli olmadığını' açıkladı.

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Halkbank'tan Bir Dolar Açıklaması Daha!..

Halkbank dün gece 3.80'den dolar satışı yapılmasına dair bir açıklama daha yaparak 'yapılan işlemlerin geçerli olmadığını' açıkladı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 16:21
Halkbank'tan Bir Dolar Açıklaması Daha!..

Halkbank dün gece 3.80'den dolar satışı yapılmasına dair bir açıklama daha yaparak 'yapılan işlemlerin geçerli olmadığını' açıkladı.

Halkbank’tan az önce atılan tweet’te şu ifadeler kullanıldı:

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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