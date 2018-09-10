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'Halkbank, skandalın yaşandığı gün çalışanlarına mesaj attı' iddiası

CHP eskiMilletvekili Barış Yarkadaş, doların 3.72, euro'nun 4.32'den satışa açıldığı gün Halkbank'ın çalışanlarına, "Mesai saati dışında internetten döviz alıp satanlar hakkında soruşturma başlatılacaktır" mesajı attığını iddia etti.

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'Halkbank, skandalın yaşandığı gün çalışanlarına mesaj attı' iddiası

CHP eskiMilletvekili Barış Yarkadaş, doların 3.72, euro'nun 4.32'den satışa açıldığı gün Halkbank'ın çalışanlarına, "Mesai saati dışında internetten döviz alıp satanlar hakkında soruşturma başlatılacaktır" mesajı attığını iddia etti.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:21
'Halkbank, skandalın yaşandığı gün çalışanlarına mesaj attı' iddiası

Halkbank'ın internet sitesinde 31 Ağustos gecesi 6.55'lik dolar kuru 3.72'den, 7.62'lik dolar kuru 4.32'den işlem gördü, 4.6 milyon dolarlık döviz alım-satım işlemi gerçekleştirildi.

CHP İstanbul eski Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, Halkbank yönetiminin olayın yaşanacağı gün personeline, "Mesai saati dışında internetten döviz alıp satanlar hakkında soruşturma başlatılacaktır" maili attığını iddia eden tweetler attı.

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Yarkadaş'ın ifadeleri şöyle:

"Halk Bankası yönetimi, skandalın yaşanacağı gün, personeline mail atıyor ve 'Mesai saati dışında internetten döviz alıp satanlar hakkında soruşturma başlatılacaktır' diyor. Aynı gün maaş alan banka personeli, bu direktife önce bir anlam veremiyor tabii ki…

​Bankanın direktifinin gerekçesi ise gece anlaşılıyor. Birden bire ortaya çıkan 'düşük fiyata döviz satışı' kafalardaki soru işaretini ortadan kaldırıyor. Banka çalışanları 'Belli ki birilerine KORİDOR açtılar' yorumunu yapıyor. Yönetim, bu talimatıyla personeli dışarıda tutmuş oluyor…

​Banka yönetimi böylece 'Bakın yanlışlık oldu, personelimizin bile haberi yok' mesajı vermeye çalışıyor. Yeni edindiğim bu bilgiyi, bankalarda yaşanan ve yaşanacağı belli olan skandalları takip eden kamuoyunun dikkatine sunmak istedim. Çünkü bunlar hepimizin parası…"

İşte o tweetler;

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Son Güncelleme: 10.09.2018 16:54
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halkbank skandalın yaşandığı gün çalışanlarına mesaj attı iddiası
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