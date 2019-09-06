Halkbank Personel Alıyor! Gişe Memuru Başvuru Şartları!

Halkbank 24 ilde Banko Hizmetleri Asistanı (Gişe Elemanı) alımı ilanına dair detaylar araştırılıyor. Başvuruda bulunacak kişiler Halkbank personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Özellikle Halkbank personel alımı ne zaman yapılacak sorusu yanıt bekleyen sorular arasında bulunuyor. Peki, Halkbank gişe elemanı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru sürecine dair bilinmesi gerekenler...

BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sınav başvuruları, en geç 06/09/2019 Cuma günü mesai bitimine (18:00) kadar https://sinavbasvuru.halkbank.com.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

"Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş en fazla 770 kB büyüklüğünde JPEG, JPG veya PNG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Adaylar başvuru kriterleri doğrultusunda incelenecek olup uygun bulunan adaylar sürece davet edilecektir.

Süreç hakkındaki bilgilendirmeler cep telefonu ve/veya e-posta adresi üzerinden gönderileceği için güncel olarak takip edilmesi gerekmektedir.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İşte adaylarda aranan o şartlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01/01/1990 ve sonrası doğumlu olmak,

e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak, (30/09/2019 tarihine kadar mezun olabilecek adayların da başvurusu kabul edilecektir.)

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 30/04/2020 tarihine kadar tecilli olmak ya da bedelli askerlikten yararlanacak olmak, ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

h) Başvuru için yukarıda belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar Mernis'ten teyit edilen ikamet iline başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili "Alım Yapılacak İller" listesinde yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

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