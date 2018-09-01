halkbank ın resmi sitesinde dolar kur rakamını gören şaştı kaldı

Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden döviz kurlarını takip edenler dün akşam ve gece saatlerinde gördükleri kur karşısında adeta şok oldu. Halkbank'ın Sitesinde dolar 3,72'yi, euro 4,32'yi gösterdi. Rakamlar daha sonra düzeltilirken, bankadan yapılan açıklamada 'Kısıtlı sayıda işlem yapıldı' ifadeleri kullanıldı. Bu durum birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Kur dalgalanmalarını Halkbank sitesinden takip edenler gördükleri kur oranları karşısında şaşkınlığa uğradı. Dün akşam ve gece saatlerinde Halkbank'ın resmi sitesinde dolar 3,72'yi, euro 4,32'yi gösterdi. Daha sonra rakamlar düzeltildi; 23.32 itibari ile dolar 6,55 iken euro 7,62'yi gördü.

Halkbank'ın sitesine erişim sağlanamazken, müşteri hizmetlerine de kısa bir sürede ulaşılamadı.

Şaşırtan kur rakamlarına ilişkin Halkbank yetkilisinin yaptığı açıklamada, "Anlık bir hatadan dolayı böyle görünüyor. Kur fiyatları güncelleniyor" şeklinde konuştu.

İlerleyen saatlerde konuya ilişkin Halkbank'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama ise şöyle:

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