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Halka Arz Yaramadı! ASELSAN Hisselerinde Düşüş Görülüyor

Aselsan'ın ikinci halka arzının tamamlanmasının sonrasında hisselerde yüzde 11'i aşan oranda düşüşler görüldü. İkinci Halka arzından önce 23 Mayıs 2018 tarihinde işleme kapatılan ASELSAN Pay piyasası, 22 Mayıs gününü 23.60 TL'den tamamlamıştı.

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Halka Arz Yaramadı! ASELSAN Hisselerinde Düşüş Görülüyor

Aselsan'ın ikinci halka arzının tamamlanmasının sonrasında hisselerde yüzde 11'i aşan oranda düşüşler görüldü. İkinci Halka arzından önce 23 Mayıs 2018 tarihinde işleme kapatılan ASELSAN Pay piyasası, 22 Mayıs gününü 23.60 TL'den tamamlamıştı.

07 Haziran 2018 Perşembe 16:36
Halka Arz Yaramadı! ASELSAN Hisselerinde Düşüş Görülüyor

ASELSAN'ın ikinci halka arzının tamamlanmasının sonrasında hisselerde yüzde 11'i aşan oranda düşüşler görüldü. İkinci Halka arzından önce 23 Mayıs 2018 tarihinde işleme kapatılan ASELSAN Pay piyasası, 22 Mayıs gününü 23.60 TL'den tamamlamıştı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ikincil halka arzın sonrasında bugün tekrar işleme açılan ASELSAN hisselerinde geçtiğimiz gün kapanışa göre yüzde 11.36 düşüş görüldü. ASELSAN hisseleri açılışın ardından kayıplarının bir miktarını telafi etse de öğle saatlerinde yüzde 8.9 değer kaybıyla 21.50 TL'den işlem gördü.

ASELSAN'ın ikinci halka arzına 31 Mayıs ile 1 Haziran 2018 tarihleri arasındaki talep toplama döneminde 64 bin 646 yatırımcıdan 160 milyon 594 bin 642 talep gelmiş 140 milyon adet payın satışı tamamlanmıştı. Halka arzda 1 TL nominal değerli hisse fiyatı 21.35 olarak belirlenmişti.

KPSSCAFE - ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
AselsanAselsan Halka Arz
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