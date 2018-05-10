Halk Bankası Konut Kredisi Faiz Oranlarını Düşürdü (Kredi Hesaplama Sayfası)

Ziraat Bankasının konut kredisinde bugün büyük indirime gitti. Bankanın bu hamlesinin ardından bir hamle de Halk Bankası'ndan geldi.

Ziraat Bankası'nda mevcut durumda aylık faiz oranı yüzde 1.23 seviyesinde. Ziraat Bankası'ndan sonra Halkbank da konut faizlerinde indirime gittiğini açıkladı.

Halk Bank tarafından konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında Banka, 10 yıl vadeli 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0.98 seviyesine çekti.

Halk Bank'ın müşterilerine verdiği konut kredileri şu şekilde;

Konut Kredileri

Konut Finansmanı

Hesaplı Evim Konut

Canım Evim Konut

Dost Konut

Bireysel Destek

İşyeri

Vefa Konut

İnşaatınıza Destek

2/B Peşinat

2/B Peşin Satış

TOKİ İndirim

Kentsel Dönüşüm

Anlaşmalı Konut Projeleri

KREDİ HESAPLAMA

Halk Bank kredi hesaplama işlemi için https://www.halkbank.com.tr/4517-hesaplama_araci adresini ziyaret edin.

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