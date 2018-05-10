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Halk Bankası Konut Kredisi Faiz Oranlarını Düşürdü (Kredi Hesaplama Sayfası)

Ziraat Bankasının ardından Halk Bankasından da ev alacakları sevindiren açıklama geldi. Yapılan açıklamada kredi faiz oranlarının düşürüldüğü belirtildi.

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Halk Bankası Konut Kredisi Faiz Oranlarını Düşürdü (Kredi Hesaplama Sayfası)

Ziraat Bankasının ardından Halk Bankasından da ev alacakları sevindiren açıklama geldi. Yapılan açıklamada kredi faiz oranlarının düşürüldüğü belirtildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 15:25
Halk Bankası Konut Kredisi Faiz Oranlarını Düşürdü (Kredi Hesaplama Sayfası)

Ziraat Bankasının konut kredisinde bugün büyük indirime gitti. Bankanın bu hamlesinin ardından bir hamle de Halk Bankası'ndan geldi.

Ziraat Bankası'nda mevcut durumda aylık faiz oranı yüzde 1.23 seviyesinde. Ziraat Bankası'ndan sonra Halkbank da konut faizlerinde indirime gittiğini açıkladı.

Halk Bank tarafından konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında Banka, 10 yıl vadeli 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0.98 seviyesine çekti.

Halk Bank'ın müşterilerine verdiği konut kredileri şu şekilde;

Konut Kredileri
Konut Finansmanı
Hesaplı Evim Konut
Canım Evim Konut
Dost Konut
Bireysel Destek
İşyeri
Vefa Konut
İnşaatınıza Destek
2/B Peşinat
2/B Peşin Satış
TOKİ İndirim
Kentsel Dönüşüm
Anlaşmalı Konut Projeleri

KREDİ HESAPLAMA

Halk Bank kredi hesaplama işlemi için https://www.halkbank.com.tr/4517-hesaplama_araci adresini ziyaret edin.

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