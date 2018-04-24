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Hak İş'ten Flaş Taşeron Çıkışı: Çalışma Başlatıldı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan taşeronda kapsam dışı kalan personellerle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Kapsam dışında kalanlarla ilgili ayrıntılı bir çalışmamız var. Tamamladıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile diğer ilgililere ulaştıracağız. Bu konunun çözümü için de önerilerimizi paylaşacağız""İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız için de mutlaka çözüm olacaktır. 2 Nisan'da arkadaşlarımız daha yeni kadro aldı. Kapsam dışı kalanların durumunu bundan sonra daha çok gündemde tutacağız."

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Hak İş'ten Flaş Taşeron Çıkışı: Çalışma Başlatıldı

Hak-İş Genel Başkanı Arslan taşeronda kapsam dışı kalan personellerle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Kapsam dışında kalanlarla ilgili ayrıntılı bir çalışmamız var. Tamamladıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile diğer ilgililere ulaştıracağız. Bu konunun çözümü için de önerilerimizi paylaşacağız""İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız için de mutlaka çözüm olacaktır. 2 Nisan'da arkadaşlarımız daha yeni kadro aldı. Kapsam dışı kalanların durumunu bundan sonra daha çok gündemde tutacağız."

24 Nisan 2018 Salı 18:18
Hak İş'ten Flaş Taşeron Çıkışı: Çalışma Başlatıldı

Hak-İş Sendikasından taşeron konusunda yeni bir açıklama yaptı ve "Kapsam Dışı" Taşeron İşçiler İçin Çalışma Başlattığını duyurdu.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşerona kadro ile ilgili, "Kapsam dışında kalanlarla ilgili ayrıntılı bir çalışmamız var. Tamamladıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile diğer ilgililere ulaştıracağız. Bu konunun çözümü için de önerilerimizi paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bir basın toplantısı düzenleyen Arslan, Konfederasyonun bu mücadelede en önde yer aldığına işaret ederek şu sözleri söyledi:

"Hak-İş, taşeron işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmadığı bir yerde bu mücadeleyi başlatmış ve bugün 1 milyona yaklaşan işçinin kadro sorununun çözümü için önemli bir süreç tamamlanmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hükümetimiz ve bakanlarımızın katkısına teşekkür ediyorum."

ÇALIŞMAMIZ VAR

Mahmut Arslan, kapsam dışında kalan işçilere yönelik tespit çalışması yaptıklarını belirterek, şunlaır söyledi:

"Kapsam dışında kalanlarla ilgili ayrıntılı bir çalışmamız var. Tamamladıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile diğer ilgililere ulaştıracağız. Bu konunun çözümü için de önerilerimizi paylaşacağız. Kesin bir sayı yok ama 50 bin ve çoğunluğu Hak-İş'e bağlı sendikalarımıza üye işçi var. Kapsam dışında kalan arkadaşlarımızın sayısını tespit etmeye çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz, her şey bitmiş değil. Bu sürecin başarılı şekilde yürümesi için çaba sarf edeceğiz. Büyük başarıya imza attık ama bu eksikliklerin giderilmesi için çalışacağız. Zamanla ilgili bir şey söylemek zor. Biz 10 yıl önce 'taşerona kadro' diye çıktığımızda ortada hiçbir şey yoktu. Mücadeleyle aşama aşama bir süreç nihayete erdi. İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız için de mutlaka çözüm olacaktır. 2 Nisan'da arkadaşlarımız daha yeni kadro aldı. Kapsam dışı kalanların durumunu bundan sonra daha çok gündemde tutacağız."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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