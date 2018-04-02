HAK İş Genel Başkanı :Taşeron Sorununda Zoru Başardık

HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Taşeron kadro sürecini başarıyla tamamlayan işçilerin yarından itibaren kadrolu işçi olacaklarını söyleyen Arslan, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. 1 Milyona yakın kişinin kamu işçisi olarak istihdam edileceğini hatırlatan Arslan, "Bu vesile ile taşeron emekçisi arkadaşlarımıza kadro verilmesi için konunun ilk başından beri yakın takipçisi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Çalışma Bakanımız Jülide Sarıeroğlu'na, Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile hükümetimizin bütün üyelerine, tüm milletvekillerimize ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Bu süreçte bizimle birlikte yürüyen, bize inanan ve güvenen tüm taşeron emekçilerimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyor, aileleriyle aydınlık ve bereketli yarınlar diliyoruz. Bu vesile ile kapsam dışında kalarak kadroya geçirilemeyen arkadaşlarımızın, durumlarının tekrar değerlendirilerek kadroya geçirilmesini talep ve temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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