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Hak İş Başkanı'ndan KİT Kadro Açıklaması 'Tarihi bir kararname, Diğerleri için de Çalışacağız'

Hak İş Başkanı Mahmut Aslan'dan 24 Haziran seçimleri, KİT taşeron personeline kadro ve taşeron kadro kapsamı dışında kalanlar ile ilgili önemli açıklamalar.

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Hak İş Başkanı'ndan KİT Kadro Açıklaması 'Tarihi bir kararname, Diğerleri için de Çalışacağız'

Hak İş Başkanı Mahmut Aslan'dan 24 Haziran seçimleri, KİT taşeron personeline kadro ve taşeron kadro kapsamı dışında kalanlar ile ilgili önemli açıklamalar.

03 Temmuz 2018 Salı 12:18
Hak İş Başkanı'ndan KİT Kadro Açıklaması 'Tarihi bir kararname, Diğerleri için de Çalışacağız'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hak İş Genel Başkanı , 24 Haziran'da gerçekleşen seçimlerin sonuçlarının işçiler açısından bir kazanım olduğunu, seçim öncesi patates ve soğan fiyatlarına müdahelede bulunulduğunu ve hükümete ayar verilmeye çalışıldığını saöyledi.

Bu Seçimin Diğer Galibi İşçilerdir

12 Eylül Darbesi, 28 Şubat Müdahelesini hatırlatan Mahmut Aslan, "Olağanüstü dönemlerde biz hep kaybettik. 12 Eylül darbesi, 28 Şubat müdahalesi bizim pek çok haklarımızı geri götürdü. Neden? Demokrasinin askıya alındığı dönemlerde kaybedenler çalışanlardır. Kazananları ise olağanüstü dönemlerin sermaye kesimidir.Bu seçimin bir diğer galibi işçiler. Demokrasi en çok bizim için ihtiyaç, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarı en çok bizi ilgilendiriyor. Çünkü bizim için demokrasi, özgürlükler, serbest seçim, milli irade gerçekten ekmeğimiz, suyumuz kadar önemli. İşçilerin bir arada olmaları ve haklarını talep etmeleri demokratik süreçlerle mümkündür. Olağanüstü dönemlerde biz hep kaybettik. 12 Eylül darbesi, 28 Şubat müdahalesi bizim pek çok haklarımızı geri götürdü. Neden? Demokrasinin askıya alındığı dönemlerde kaybedenler çalışanlardır. Kazananları ise olağanüstü dönemlerin sermaye kesimidir. Terörü kışkırttılar, ekonomiye müdahale ettiler. Düşünebiliyor musunuz soğan, patates fiyatlarıyla hükümete ayar veren bir süreci yaşadık. Biz normalleşmeyi savunuyoruz, demokratikleşmeyi savunuyoruz. İşçiler anlamında bubir kazanımdır." dedi.

DİĞERLERİNE DE KADRO İÇİN TALEPLERİMİZ SÜRECEK

 KİT'lerdeki taşeron işçilerine kadro yolu açan düzenlemeye dair de konuşan Aslan, ilgili düzenlemenin tarihi olduğunu, KİT'lerin dışında kalıp kadro alamayan kişiler olduğunu onlar için de mücadelenin süreceğini söyledi. Aslan, "Bu tarihi bir kararname. Bence bu çok önemli bir adım. Burada KİT'lerin dışında kalıp kadro alamayan arkadaşlarımız var. Hastane bilgi yönetim şirketinde çalışanlar, yemekhanelerde çalışanlar, şoför olan arkadaşlarımız ve yüzde 70 kapsamına giremeyen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın da kadrolarının gelmesi için biz taleplerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Hak IşHak Iş Başkanı
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