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Haberler kötü! Yüzde 15 zamlanan doğalgaza yeni zam gözüktü
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Haberler kötü! Yüzde 15 zamlanan doğalgaza yeni zam gözüktü

Önceki gün yüzde 15 zam gelen doğalgazda, gazı pahalıya ithal eden hükümetin maliyet bazlı fiyatlamaya geçmesiyle birlikte zamların arkasının gelmesi bekleniyor.

Haberler kötü! Yüzde 15 zamlanan doğalgaza yeni zam gözüktü

Önceki gün yüzde 15 zam gelen doğalgazda, gazı pahalıya ithal eden hükümetin maliyet bazlı fiyatlamaya geçmesiyle birlikte zamların arkasının gelmesi bekleniyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:55
Haberler kötü! Yüzde 15 zamlanan doğalgaza yeni zam gözüktü

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre doğalgaza da yüzde 15 zam gelmesi fatura yükünü artırdı. Avrupa’ya kıyasla doğalgazın çok yüksek fiyatla ithal edilmesi ve hükümetin maliyet bazlı fiyatlamaya geçeceğini ilan etmesi, önümüzdeki dönemde doğalgaza yeni zamların geleceğini gösteriyor.

YENİ ZAMLAR YOLDA

Avrupa’da doğalgaz fiyatı temmuzda 120 dolar/kscm’ye (kilo kalori metreküp) kadar gerilerken Türkiye’de aynı dönemde fiyat 288 dolar/kscm oldu. Aradaki fark tam yüzde 140’a ulaştı. Merkez Avrupa Gaz Hub’ı (CEGH) ve TTF verilerine göre, Avrupa’da doğalgaz fiyatları Ekim 2018-Temmuz 2019 döneminde 290 dolardan 120 dolara kadar düşerken, 2020 yılında da ortalama fiyatın 200 dolar seviyesinde kalması öngörülüyor.

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, aynı dönemde Türkiye’nin ithal ettiği doğalgazın fiyatı 270 dolardan 288 dolara yükseldi.

CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir, Avrupa’nın Rusya ile yaptığı sözleşmelerde spot piyasadaki LNG’yi de (sıvılaştırılmış doğalgaz) fiyatlama formülüne eklediğini ancak Türkiye’nin sadece petrole endeksli yüksek fiyatla gaz almaya devam ettiğini söyledi. Dünyada LNG’de arz fazlası olduğunu ve fiyatın düştüğünü, Avrupa’nın bunu Rusya’ya karşı pazarlık kozu olarak kullanabildiğini belirten Pamir, Türkiye’nin ise Rusya ile yakın ilişkilerine ve TürkAkım projesine rağmen fiyatı düşüremediğine dikkat çekti. 11. Kalkınma Planı’nda yurtiçinde doğalgaz satışında maliyet bazlı fiyatlamaya geçileceğinin yazıldığını hatırlatan Pamir, doğalgaza yeni zamların gelmesinin muhtemel olacağını dile getirdi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, doğalgaz ithalatında spot LNG payının yüzde 5 civarında olduğunu, LNG’nin de Cezayir ile Nijerya’dan uzun vadeli sözleşmelerle yüksek fiyattan alındığına dikkat çekti. Uzun vadeli boru hattı ve LNG sözleşmelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Türkyılmaz, maliyet bazlı fiyatlamayla doğalgaz da yeni zamların geleceği uyarısında bulundu.

TBMM’de kabul edilen 11. Kalkınma Planı’nda yazdığı gibi önümüzdeki dönemde doğalgazda maliyet bazlı fiyatlamaya geçilirse ve ithalat fiyatlarında ciddi bir düşüş sağlanamazsa doğalgazda yeni zamların gelmesi bekleniyor.

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Cumhuriyet

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