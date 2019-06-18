Günlük 39,90 TL'ye Sıfır Otomobil!

Dacia, Haziran ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar* ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Kampanya dahilinde Dacia Sandero 39,90TL, Dokker 49.90TL ve Duster 59.90TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 2,09 faiz oranından faydalanıyor.

Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 60.000 TL kredi, 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı yer alıyor.

Haziran ayında Sandero 76.250TL, Dokker 78.250TL, Logan MCV 89.250TL, Lodgy 96.250TL, Duster ise 99.250TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA