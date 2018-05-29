Gülle: "Çalışacak İnsan Bulamıyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil Sektör Kurulu Başkanlığı ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birlikleri (İTHİB) Başkan Yardımcısı İsmail Gülle flaş açıklamalarda bulundu.

Ekonomi basını ile bir sohbet toplantısı düzenleyen Gülle, ekonomi gündemine ilişkin gelişmeleri ve beklentileri değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin artık inşaattan üretime ve ihracata döndüğünü ve artık iş dünyasının en önemli gündeminin üretim olduğunu anlatarak sözlerine başlayan Gülle, bunun özellikle 2008 yılında yaşanan küresel krizden sonra daha iyi anlaşıldığını da sözlerine ekledi.

Bir dönem üretimden para kazanan çok sayıda işadamının inşaata girdiğini ancak artık trendin terse döndüğünü ifade ederek sözlerini sürdüren Gülle, "Üretim olmadan bir ülkeyi ileri götürmek mümkün değil. İnşaat iç piyasayı canlandırdı ama inşaat bitince iş de bitiyor. Oysa üretim öyle değil, sürekliliği var. İnşaattaki kazanç tek seferde büyük gibi görünse de geri dönüş uzun yıllar alabiliyor. Oysa üretim ve ihracatta az da olsa sürekli olarak kazanç elde edilebiliyor. İhracat, inşattan daha karlı aslında. Herkesin inşaattçı olduğu devir bitti. İhracatçılık devri başladı" ifadelerini kullandı.

100 KİŞİ BİLE BULAMIYORUZ

Ekonomide son dönemde ciddi bir eleman bulma sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını anlatan Gülle, bu problemin özellikle son 3 yıldır hızla yayıldığını ifade etti. Konunun artık ekonomi yönetimi tarafından yakından takip edildiğini kaydeden Gülle, kendi firmasında 100 kişilik açığı bir türlü dolduramadıklarını ifade etti.

46 PERSONEL ALDIK ADAM BULABİLİRSEK 146 KİŞİ DE ALIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOBB'da yaptığı istihdam seferberliği çağrısından bugüne kadar şirketlerinde 46 yeni kişiye istihdam sağladıklarını belirten Gülle, şöyle devam etti:

Çalışacak insan bulabilsek 46 değil 146 kişi daha alırız. İnanın fabrikada malı indirip içeri sokacak adam bile bulamıyoruz. Düşünün, mal indirip kaldırma en önemli iş haline geldi. Eskiden nitelikli eleman konusunda sorun yaşardık, şimdi niteliksiz elemanda da aynı sorun var. Türkiye'de işsizler var ama iş ile işgücü arasında bir uyumsuzluk söz konusu. Bu sıkıntı sadece bizim sektörde değil diğer sektörlerde de yaşanıyor.

İnsanlar üretimde çalışmak istemiyor. Mesela geçen yıl tekstil fabrikaları öğrencisiz kaldı, gelmiyorlar

Gülle sözlerine, "Artık işgücü ithal etme durumuyla karşı karşıyayız. Bu yasadışı olarak da yapılıyor zaten. Siz asgari ücretle çalışacak birini bulamayınca daha ucuza çalışan birileri gelip bu boşluğu dolduruyor. 60 yıl önce Avrupa'ya işgücü ihraç ettik ama belki de artık ithal etmeye başlayacağız." diyerek devam etti.

"Ücretler düşük olduğu için mi sanayide çalışmak istemiyorlar?" şeklindeki soruya Gülle şu yanıtı verdi:

"Bizim sektörde asgari ücret geçerli değil, o zaten dip fiyat. 4-5 yıllık işçinin maaşı 2-3 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ben de herkese 5 bin TL maaş vereyim isterim ama dünyada rekabet var. İnsanımız çalışmak istemiyor. Bakıyorsun köyden gelen erzakla geçiniyor. Ama bizim artık insanımızı eğiterek teknik eleman sayımızı artırmamız lazım."

Bu soruna bir çözüm bulabilmek için üniversitelerle anlaşmalar yaptıklarını ve hem burs hem de iş garantili bir model sunduklarını anlatan Gülle, üretim konusunda iş dünyasındaki heyecanın toplumun tümünde olmadığını belirtti.

Gülle, "Çok fazla TV izliyoruz, çok okumuyoruz. Mesela televizyonda diziler var ama orada çalışma yok, ailesini geçindirmek için mücadele eden bir baba modeli yok. Eğer ihracat için bir hedef varsa, 250 veya 500 milyar dolara gidecekse bunu üretimle yapacağız. Sanayicimizdeki bu heyecanın sokaktaki insanda da olması lazım" dedi.

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