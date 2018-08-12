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Gram altın tarihi rekora ulaştı

Son günlerde ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizinden kaynaklanan dolar kurundaki yükselişten aldığı destekle yükselişe geçen altının gram fiyatı 265.1 lira ile tarihi bir rekora ulaştı.

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Gram altın tarihi rekora ulaştı

Son günlerde ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizinden kaynaklanan dolar kurundaki yükselişten aldığı destekle yükselişe geçen altının gram fiyatı 265.1 lira ile tarihi bir rekora ulaştı.

12 Ağustos 2018 Pazar 19:03
Gram altın tarihi rekora ulaştı

Son günlerde ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizinden kaynaklanan dolar kurundaki yükselişten aldığı destekle yükselişe geçen altının gram fiyatı 265.1 lira ile tarihi bir rekora ulaştı.

Altının gram fiyatı bu hafta, altının ONS fiyatındaki değer kayıplarına karşın dolar kurundaki yükselişlerinden aldığı destekle alış ağırlıklı bir yükselişte bulundu.

Hafta başında 198.2 lira seviyelerinde başlayan gram altın, bir haftalık süreçte yükselişini sürdürerek, 10 Ağustos 2018 cuma günü 265.1 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım uygulama krizinin devam etmesi halinde önümüzdeki haftalarda altının gram fiyatının dolar kuruna bağlı olarak 290 lirayı aşıp 300 lira bandına ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar altın fiyatlarının düşmesi için ABD'nin veya Türkiye'nin diplomatik dillinde yumuşama olması gerektiğini vurgularken maalesef sert diplomatik dilin en az 2-3 hafta daha süreceğini belirtiyorlar.

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara

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Son Güncelleme: 12.08.2018 20:58
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gram altın tarihi rekora ulaştı
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