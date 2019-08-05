Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99679
ALTIN
261.524
DOLAR
5.5815
STERLIN
6.7643
EURO
6.2092
Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!
Bakan Ersoy'dan Bayram Tatili Açıklaması! 2019 Kurban bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?
Sigara tiryakilerine kötü haber ! Zamlar diğer markalara da eklendi
Çocuk işçiliği neden önlenemiyor?
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 5 Bin Ara Bulucu Alıyor!

Gözler enflasyonda ! İşte dolarda günün ilk rakamları

Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe 5.60 civarında başladı. Piyasalarda bugün açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verisi takip ediliyor.

Gözler enflasyonda ! İşte dolarda günün ilk rakamları

Dolar kuru haftanın ilk işlem gününe 5.60 civarında başladı. Piyasalarda bugün açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verisi takip ediliyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:50
Gözler enflasyonda ! İşte dolarda günün ilk rakamları

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Temmuz’da KDV ve ÖTV indirimlerinin sonlanmasının yanı sıra, yapılan elektrik zammı nedeniyle aylık %1.6 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise Haziran’daki %15.72’den %16.9’a yükselmesi bekleniyor.

Dolar/TL saat 07:00 itibariyle 5.6030/5.6101'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Reuters’ın toplam 18 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre; aylık tahminler %0.5 düşüş ile %2.50 artış, yıllık beklentiler %14.5-18 bandında yer alırken, yıl sonu tahminleri ise bir önceki anketteki %15.25’ten %14.5’e geriledi.

Trump 1 Eylül’den itibaren Çin’den ithal 300 milyar dolar değerinde ürüne %10 ek gümrük vergisi başlatacağını açıklayarak dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret gerilimini tırmandırdı ve finans piyasalarında oynaklık yarattı.

Bu durum birçok gelişmekte olan ülke para biriminde değer kaybına neden olsa da, TL benzerlerinden pozitif ayrışmasını sürdürdü.

Analistler TL’nin hala yüksek getiri sunmaya devam etmesi, küresel merkez bankaların genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerin ardından risk primindeki düşüşün TL’ye destek olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Öte yandan piyasaların gündeminde Türkiye ABD ilişkileri, küresel büyüme endişeleri, küresel ticaret savaşları, Brexit, Akdeniz’de AB ile yaşanan gerginlik, olası bir kabine revizyonu, yeni parti hazırlıkları ve jeopolitik gelişmeler de kalmaya devam ediyor.

Reuters

Anahtar Kelimeler:
gözler enflasyonda işte dolarda günün ilk rakamları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Organik Ürün Pazarı Büyüyor
Organik Ürün Pazarı Büyüyor
Özel üniversiteler yüzde 30 zamlandı
Özel üniversiteler yüzde 30 zamlandı
Atatürk Havalimanı otel oluyor
Atatürk Havalimanı otel oluyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim