Görüşmeler Sona Erdi ! Adıyaman Belediyesi İşçilerine Yüzde 21 Zam Verilecek

Belediye İşçilerine Müjdeli Haber Bugün Geldi! 'Yüzde 21 Zam'

Adıyaman Belediyesi ile Hak iş arasında iki aydır devam eden toplu iş sözleşmelerinde sona gelindi. Adıyaman Belediyesiyle Hak İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası tarafından belediye çalışanlarının 2018 2019 yıllarında alacakları zam oranına ilişkin görüşmeler sonuçlandı.

Belediye çalışanlarına yüzde 21 zam verilecek. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, çalışanların daha yüksek ücretleri hak ettiğini fakat imkanların el vermediğini söyleyerek, "Alacağınız para sizi bey gibi yaşatacak bir para değil bunun farkındayız ancak bizim de bir bütçe durumumuz var. Kanunda diyor ki, belediyelerde personel giderleri yüzde 30'u geçerse yüzde 30'un üstündeki para belediye başkanına zimmet olarak çıkarılacak.

Ama hem bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalmamak için hem de işçimizin emeğini göz ardı etmemek için zam oranını belirlerken görüşmeler uzadı ve sonuç olarak şartlarımızı zorlayarak bir oran üzerinde anlaşma sağlandı. 2018 ve 2019 yıllarını kapsayacak şekilde yaptığımız zam görüşmeleri neticesinde işçilerimize ilk sene için yüzde 10, ikinci sene için de yüzde 11 oranında zam yapma konusunda anlaştık. Tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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