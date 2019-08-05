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GoDaddy’den Girişimcilik Anketi: Y kuşağı, “esneklik” için kendi işinin patronu olmak istiyor

GoDaddy Global Girişimcilik Anketi’nin sonuçlarına göre Türkiye’deki Y kuşağı, sağladığı “esneklik” için başka bir şirkette çalışmak yerine kendi işinin patronu olmayı tercih ediyor. Bu esnekliği sağlayan unsurların başında ise teknoloji geliyor.

GoDaddy’den Girişimcilik Anketi: Y kuşağı, “esneklik” için kendi işinin patronu olmak istiyor

GoDaddy Global Girişimcilik Anketi’nin sonuçlarına göre Türkiye’deki Y kuşağı, sağladığı “esneklik” için başka bir şirkette çalışmak yerine kendi işinin patronu olmayı tercih ediyor. Bu esnekliği sağlayan unsurların başında ise teknoloji geliyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:39
GoDaddy’den Girişimcilik Anketi: Y kuşağı, “esneklik” için kendi işinin patronu olmak istiyor

Dünyanın dört bir yanındaki girişimcilerin online dünyada başarılı olması için gerekli araç ve yardımı sunan GoDaddy, Global Girişimcilik Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, Türkiye’deki Y kuşağı başka bir şirket için çalışmanın kendilerini mutlu etmeyeceğini düşündüğünden kendi işinin patronu olarak, zorluklara göğüs germeyi tercih ediyor.

GoDaddy Global Girişimcilik Anketi’nin sonuçlarına göre Türkiye’deki küçük işletme sahipleri ve girişimcilerin (tüm yaş grupları) yüzde 25’i kendi işinin patronu olmanın en iyi yanının sağladığı “esneklik” olduğunu belirtti. Kendi işinin patronu olmanın en iyi yanının getirdiği “işletme sahibi” statüsü olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 26 idi. Farklı yaş gruplarının yanıtlarına bakıldığında, Y kuşağının esnekliğe en çok önem veren grup olduğu görülüyor.

GoDaddy Türkiye ve MENA Bölge Direktörü Selina Bieber, “Türkiye’de Y kuşağı kendi işinin patronu olmanın kendilerine iş hayatında daha fazla esneklik sağladığına inanıyor. Ankete katılanların yüzde 67’si, kendi işlerini yaparken daha fazla çalışmaları gerekebileceğini ancak bunu kendi tercihleri doğrultusunda yapabildiklerini belirtiyor. Buna paralel olarak, anket sonuçları Y kuşağının yüzde 42’sinin tüm gün bir ofiste oturmak yerine arabalarından, kahvecilerden, seyahat ederken çalıştığını gösteriyor. GoDaddy’nin entegre ürün kataloğunda yer alanlar gibi, bugün mevcut olan teknolojik araçların Türkiye’deki Y kuşağına aradıkları esnekliği sağladığına ve işlerini kendi tercihleri doğrultusunda büyütmelerine yardımcı olduğuna inanıyoruz,” dedi.

Teknoloji, Y kuşağının “esnek” olmasına yardımcı oluyor

GoDaddy Global Girişimcilik Anketi sonuçlarına göre Türkiye’deki Y kuşağının yüzde 38’i teknolojik araçların kendilerine daha iyi pazarlama yapma, görünür ve bulunabilir olma, yeni müşterilere erişme konularında yardımcı olduğunu belirtiyor. Y kuşağı katılımcıların yüzde 25’i de teknolojik araçların işlerini daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde yönetmelerini sağladığını dile getiriyor.

Teknolojiyi verimli bir şekilde kullanmak, Türkiye’deki Y kuşağına diğer yaş gruplarına oranla daha fazla global müşteri de getiriyor. Tüm yaş gruplarından katılımcıların yüzde 4’ü müşterilerinin çoğunluğunun global olduğunu belirtirken, bu oran Y kuşağı için yüzde 8 seviyesinde.

Teknoloji kullanımında en popüler yöntem “Kendin Yap”

Katılımcıların yüzde 71’i, halihazırda bir web sitesine sahip olduklarını veya yakın zamanda bir site kurmayı planladıklarını belirtiyor. Web sitesi yönetimi, müşterilerle iletişim kurma ve operasyon yönetimi gibi faaliyetlerle alakalı teknolojilerin yönetimi söz konusu olduğunda ise katılımcıların yüzde 39’u “kendin yap” yöntemine başvurduklarını söylüyor. Yüzde 21’i ise bir web geliştirici veya tasarımcı ile birlikte çalışıyor.

Bieber, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha ileri yaştaki katılımcılarla karşılaştırıldığında, her şeyi yeni baştan yapma şansına sahip olsalar, Y kuşağı yine kendi işinin patronu olmayı tercih edeceğini söylüyor. Türkiye sonuçlarına genel olarak baktığımızda, teknolojinin sunduğu esneklik gibi avantajlar sayesinde katılımcıların yüzde 65’inin girişimciliğe soyunduklarından beri daha mutlu olduğunu görüyoruz ve bu bizim için çok heyecan verici bir sonuç. GoDaddy olarak küçük işletme sahipleri ve girişimcileri desteklemeye, hayallerini ve tutkularını hayata geçirmeleri için onları cesaretlendirmeye odaklanıyoruz. Bariyerleri yıkıp, cesaretli davranarak hayallerini başarılı girişimlere çeviren müşterilerimiz var ve onların GoDaddy ile kurdukları web siteleriyle nasıl başarıyı yakaladıklarının hikâyesini anlatmaya devam ederken, ileride sayılarının artmasını umuyoruz.”

GoDaddy Global Girişimcilik Anketi Nisan ve Mayıs 2019’da, Savanta araştırma şirketi tarafından yapıldı. Ankete Avustralya, Kanada, Almanya, Hong Kong, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve ABD’den 4.505 adet küçük işletme sahibi katıldı. Ankete Türkiye’den ise 25 veya daha az çalışana sahip, 500 adet küçük işletme sahibi katılım sağladı.

GoDaddy, Türkiye’deki küçük işletmeler için online varlıklarını oluşturmalarını sağlayacak, kolay kullanılabilir ve uygun maliyetli dijital araçlar sunuyor. Ürün ve hizmetleri arasında alan adı kaydı ve Hazır Web Sitesi’nin (eski Web Sitesi Mimarı) yanı sıra hosting, Yönetilebilir WordPress, online güvenlik, online pazarlama ile e-posta ve Office üretkenlik araçları yer alıyor. 

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