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Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu yaptı!

Son günlerde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle artan konkordato kararlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. En büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan ve kuruluş yılları 1964'lere kadar dayanan gıda devi Yörsan, konkordato başvurusu yaptı.

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Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu yaptı!

Son günlerde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle artan konkordato kararlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. En büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan ve kuruluş yılları 1964'lere kadar dayanan gıda devi Yörsan, konkordato başvurusu yaptı.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:12
Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu yaptı!

Son günlerde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle artan konkordato kararlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. En büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan ve kuruluş yılları 1964'lere kadar dayanan gıda devi Yörsan, konkordato başvurusu yaptı.

Süt ve süt ürünleri sektöründe yarım asırlık maziyi ve tecrübeyi geride bırakan Yörsan Gıda konkordato başvurusunda bulundu.

YÖRSAN KONKORDATO BAŞVURUSU YAPTI

Konkordato başvurusu önceki gün Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesine yapıldı. Dava başvurusunda, şirketin mali güçlük, nakit sıkıntısı, borçları ödeme zorluğu ve ürettiklerini pazara sunamama gibi durumlar içinde olduğu kaydedildi.

Dava dilekçesine göre, ülkede yaşanan ekonomik krizin şirketin mali yapısını olumsuz etkilediği, tedarikçilerini ve çalışanlarını daha fazla mağdur etmemek için başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberinde, konuya yakın bir kaynağın; zincir marketlere satılan ürünlerin kâr marjındaki düşüş, akaryakıt nedeni ile artan lojistik giderleri ve kredi maliyetlerindeki yükselişin, şirketin mali dengesini bozduğunu kaydettiği değerlendirmesine de yer verildi.

Konkordato başvurusu yapan Yörsan Gıda’ya yönelik bazı alacaklıların ise icra takibine geçtiği bilgisine de ulaşıldı. Şirkete süt veren bir alacaklı 400 bin liralık alacağı nedeni ihtiyati haciz kararı aldı. Konuya dair, şirket yetkililerinden ise herhangi bir dönüş olmadı.

YÖRSAN GIDA 1964 YILINDA KURULDU

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Yörsan'ın temeli 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi olarak atıldı.

1984 yılında Türkiye'nin ilk beyaz peynir fabrikasını kuran Yörsan 4 yıl önce özel sermaye fonu Dubai merkezli Abraaj Group'a satıldı. Ocak 2018 tarihli ticaret sicil gazetesine göre Yörsan'ın yüzde 96 hissesi Abraaj Grubu'nun kontrolündeki Dairy Fresh Süt Ürünleri Ve Gıda Yatırımları San. Ve Tic. AŞ'ye, kalan hisse ise Yörsan'ın üç kurucu ortağından biri olan Şerafettin Yörük'e ait. Şerafettin Yörük ile Abraaj'ın davalık oldukları medyaya yansımıştı. Bloomberg'in 3 ay önceki haberine göre Yörük, ‘adil olmayan sermaye artırımlarıyla şirketteki hisselerinin % 20'den % 3'e inmesine neden olunduğu' gerekçesi ile yargı yoluna gitmişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 11.10.2018 13:23
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