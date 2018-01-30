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Getir Büyümeye Devam Ediyor! 2018'de 4 Bin Kişi Daha Alacak

Dondurmadan bebek bezine kadar bin çeşit siparişi 1000 çalışanıyla 10 dakika içerisinde İstanbul'daki kullanıcılarına ulaştıran Getir, 2017 yılında 5 kat büyüme gerçekleştirdi.

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Getir Büyümeye Devam Ediyor! 2018'de 4 Bin Kişi Daha Alacak

Dondurmadan bebek bezine kadar bin çeşit siparişi 1000 çalışanıyla 10 dakika içerisinde İstanbul'daki kullanıcılarına ulaştıran Getir, 2017 yılında 5 kat büyüme gerçekleştirdi.

30 Ocak 2018 Salı 21:01
Getir Büyümeye Devam Ediyor! 2018'de 4 Bin Kişi Daha Alacak
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Getir Büyümeye Devam Ediyor! 2018'de 4 Bin Kişi Daha Alacak

Dondurmadan bebek bezine kadar bin çeşit siparişi 1000 çalışanıyla 10 dakika içerisinde İstanbul'daki kullanıcılarına ulaştıran Getir, 2017 yılında 5 kat büyüme gerçekleştirdi.

Firmanın 2018 yılında 4 kat büyüme hedeflediği, 4 bin kişiye de yeni iş imkanı sağlamayı planladığı bildirildi. 560 bin kayıtlı kullanıcısı olan ve şimdilik sadece İstanbul'da hizmet veren Getir yakın zamanda farklı şehirlere de hizmet sunmayı hedefliyor. Getir Kurucusu Nazım Salur, araç sayısının 400 motosiklet, 200 otomobil olduğunu, yıllık cironun 100 milyon lirayı aştığını açıkladı.

2018 yılıyla ilgili iş arayanları da ilgilendiren açıklamalarda bulunan Salur, "Şu an istihdam sayımız 1.000. 2018’de 4 kat daha büyüyerek 4 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. " dedi. Salur, yakın zamanda Ankara ve İzmir'e de Getir hizmetinin götürülmesinin planlandığını söylerken, "Türkiye’nin ve dünyanın önemli büyük şehirlerinde hizmet vermeye başlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demografik araştırmalarımız sonucunda bize en çok ihtiyaç duyan şehirlere 2018 yılında ulaşmayı planlıyoruz. Son 1 yıldır franchise ile ilerliyoruz. İstanbul’daki dağıtım merkezi sayımızı da artıracağız" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

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Son Güncelleme: 30.01.2018 21:06
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Getir 4 BinGetir 4 Bin Personel
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