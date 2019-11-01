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Geri sayım başladı! Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarih ve AGİ ve asgari ücret zammının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, asgari ücret görüşme tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen bilgiler...

Geri sayım başladı! Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin başlayacağı tarih ve AGİ ve asgari ücret zammının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, asgari ücret görüşme tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen bilgiler...

01 Kasım 2019 Cuma 08:42
Geri sayım başladı! Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman?

Asgari ücret görüşmeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni yılın yaklaşmasına az bir zaman kala görüşmelerin hangi tarihte başlayacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamları asgari ücret zammı için belirleyici etken olacak. Asgari ücret 2020 Ocak ayında ne kadar olacak sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon rakamlarıyla belirlenecek. Zam miktarının Aralık ayında netleşmesi bekleniyor. Asgari ücret 2018 yılında 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılında %26,05 oranında zam yapılmış ve asgari ücret, Net 2 bin 20 TL, Brüt ise 2.558 TL olmuştur.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmelerinin Aralık ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlandırılmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destek primi ödeme suretiyle çalışanlar da faydalanabilmektedir.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücret görüşmelerinden çıkacak olan zam oranı milyonlarca asgari ücretle çalışanı ya sevindirecek ya da hüsrana uğratacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret görüşmelerinde kimler olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında;

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
-Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,
-Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşur.
Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir.

2019 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL
Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL
Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL
Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL
Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

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