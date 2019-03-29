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Genel Sağlık Sigortası Borcu Olanlara Müjde! Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek! İşte Detaylar!

Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar 31/12/2019 tarihinde kadar devlet ve üniversite hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti almaya devam edecek. İşte ayrıntılar!

Genel Sağlık Sigortası Borcu Olanlara Müjde! Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek! İşte Detaylar!

Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar 31/12/2019 tarihinde kadar devlet ve üniversite hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti almaya devam edecek. İşte ayrıntılar!

29 Mart 2019 Cuma 12:51
Genel Sağlık Sigortası Borcu Olanlara Müjde! Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek! İşte Detaylar!

Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar 31/12/2019 tarihinde kadar devlet ve üniversite hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti almaya devam edecek. İşte ayrıntılar!

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden 2019 yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazetede yayımlandı.

Karara göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek.

Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak.

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