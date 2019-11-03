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Gençlere Müjde! Cumhurbaşkanlığı'dan Gençlere Yarı Zamanlı İş İmkanı!
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Gençlere Müjde! Cumhurbaşkanlığı'dan Gençlere Yarı Zamanlı İş İmkanı!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nde yarızamanlı çalışmak isteyen öğrenciler için başvuru ilanları tüm üniversitelere gönderildi. Öğrenciler haftada 2.5 işgünü Beştepe’de çalışacak. Kariyer havuzundan bakanlıklara geçiş de olabilecek.

Gençlere Müjde! Cumhurbaşkanlığı'dan Gençlere Yarı Zamanlı İş İmkanı!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nde yarızamanlı çalışmak isteyen öğrenciler için başvuru ilanları tüm üniversitelere gönderildi. Öğrenciler haftada 2.5 işgünü Beştepe’de çalışacak. Kariyer havuzundan bakanlıklara geçiş de olabilecek.

03 Kasım 2019 Pazar 11:20
Gençlere Müjde! Cumhurbaşkanlığı'dan Gençlere Yarı Zamanlı İş İmkanı!

CUMHURBAŞKANLIĞI’nın Ocak 2019’da başlattığı, ‘Kısmi Zamanlı Öğrenci İstihdamı Programı’nda ikinci aşamaya geçiliyor. Başarılı öğrencilere kamuda yarızamanlı iş imkânı tanınmasının ardından, yeni dönemde öğrencilerin başvuruları ‘Kariyer Kapısı Platformu Havuzu’nda toplanacak. Başvuruları Cumhurbaşkanlığı değerlendirecek.

TÜM KAMUYA İSTİHDAM

Son çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yetkisi arttırılan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Kısmi Zamanlı Öğrenci İstihdamı Programı’nın ikinci aşamasını başlattı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nde yarızamanlı çalışmak isteyen öğrenciler için başvuru ilanları Türkiye’de eğitim veren tüm üniversitelere gönderildi. Öğrenciler başvuruları yeni oluşturulan ‘Kariyer Kapısı Platformu Havuzu’ üzerinden yapabilecek. Cumhurbaşkanlığı’nın değerlendireceği başvurular platformda oluşturulacak havuzda toplanacak. Proje kapsamında öğrenciler haftada asgari 2.5 işgünü Cumhurbaşkanlığı’nda çalışacaklar.

Havuzdan özel kalemden, ofislere kadar Cumhurbaşkanlığı’nın tüm birimleri yararlanabilecek. Cumhurbaşkanlığı’ndaki birimler, ihtiyaç duydukları zaman havuzdan istihdam edebilecekleri öğrencileri seçebilecekler. Bakanlıkların da ilerleyen süreçte bu havuzdan yararlanması, projenin tüm kamuyu kapsaması planlanıyor.

ARANAN ŞARTLAR

Başvurular, kariyer kapısı başvuru platformu üzerinden 17 Kasım’a kadar yapılabilecek. Lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilecek. Başvuracak tüm adaylarda iyi düzeyde en az bir yabancı dil bilgisi ve 4 üzerinden 2.5 veya üzeri bir not ortalamasına sahip olma şartı aranıyor. Geçtiğimiz ocak ayında programa üniversitelerin Kariyer Merkezleri aracılığı ile başvuran 524 öğrenciden 24’ü kısmi zamanlı olarak İnsan Kaynakları Ofisi’nde istihdam edildi. Programın tamamlamasının ardından gerekli aşamaları başarıyla tamamlayan 9 öğrenci tam zamanlı olarak Ofis’te çalışmaya başladı. Bu projede de yarızamanlı çalışma sonunda başarılı olan öğrenciler Cumhurbaşkanlığı’nda çalışmaya devam edebilecek. (Hürriyet)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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