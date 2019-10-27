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Gençlere Güzel Haber! 2900 TL Verilecek! Meslek Liselilere Burs!

Meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yılda 2 bin 900 lira burs alıyor

Gençlere Güzel Haber! 2900 TL Verilecek! Meslek Liselilere Burs!

Meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yılda 2 bin 900 lira burs alıyor

27 Ekim 2019 Pazar 08:30
Gençlere Güzel Haber! 2900 TL Verilecek! Meslek Liselilere Burs!

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), verdiği bursun miktarını artırdı. MESS Mesleki Eğitim Bursu, MESS üyesi iş yerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan çocuklarına veriliyor.

Meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler ayda 290 TL (10 ayda toplam 2.900 TL), diğer bölümleri seçen öğrenciler ise ayda 145 TL burs alacak. Burs başvuruları 31 Ekim tarihine kadar ‘messegitimbursu.com’dan yapılabiliyor.

Sayının 15 bini aşması hedefleniyor

MESS üyesi iş yerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan çocuklarına verilen MESS Mesleki Eğitim Bursu’ndan bu yıl da binlerce genç faydalanabilecek.

Başladığı günden bu yana, MESS Mesleki Eğitim Bursu’ndan 7 binden fazla öğrenci yararlandı, verilen burs tutarı 20 milyon TL’ye ulaştı. Burs programından faydalanan gençlerin sayısının 15 bini aşması hedefleniyor.

Her öğretim yılının eylül-haziran ayları arasındaki süreyi kapsayan bursa başvurmak için öğrencilerin anne veya babasının MESS üyesi iş yerlerinde çalışması gerekiyor. (Posta)

Son Güncelleme: 27.10.2019 08:32
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