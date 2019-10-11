Gençlere eğitim ve iş fırsatı yaratan ilk online interaktif Türk üniversitesi; Netkent

İnteraktif eğitim ve canlı dersleri sayesinde üstün eğitim kalitesiyle gençleri en donanımlı şekilde hayata hazırlayan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi (Netkent), kurduğu kariyer merkeziyle de geleceği planlıyor. İlk online interaktif eğitim yapan Türk Üniversitesi Netkent bünyesinde bulunan Kariyer Merkezi, güçlü akademik kadrosu ile öğrencilerin ve mezunların yaşam boyu sürecek kariyer yönetimi becerilerini güçlendiriyor, işverenler ile karşılıklı fayda sağlayan networking ilişkileri kurmalarına yardımcı oluyor ve onları kariyer hedeflerine ulaşmalarına hazırlayacak tüm adımları destekliyor.

Netkent Kariyer Merkezi, öğrencilere kendi potansiyellerini keşfetme ve ortaya koyma fırsatı yaratmayı, aynı zamanda öğrencilere kendilerini iyi tanıma, iyi ifade etme ve sorgulama özelliklerini kazandırmayı amaçlıyor.

Netkent Kariyer Merkezi’nde tam 6 farklı program var

Eğitim sektörünü dijital dünyaya entegre edip insana ve insanlığa değer katmayı amaçlayarak

öğrencilerin ve mezunların en doğru işi, en doğru sektörde yapmalarını hedefleyen Netkent Üniversitesi Kariyer Merkezi’nde farklı dallarda 6 program bulunuyor.

Kariyer Koçluğu: Tüm Netkent öğrencileri için hiçbir üniversitede olmayan ücretsiz bireysel kariyer koçluğu görüşmeleri.

Tüm Netkent öğrencileri için hiçbir üniversitede olmayan ücretsiz bireysel kariyer koçluğu görüşmeleri. Netkent Business Class Programı: MBA öğrencilerinin ulusal ve global iş dünyasının önemli isimleri ile tanışarak networking fırsatları yaratılması.

Øİş Görüşmelerine Hazırlanma: Nasıl özgeçmiş hazırlanır? Nasıl mülakata hazırlanılır?

Øİş İngilizcesi: Globalleşen iş dünyasında İş İngilizcesi ile daha rahat iletişim fırsatı.

Øİş Hayatına Yönelik Sertifika Programları: Öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemeyi hedef alan sertifika programları.

ØYetkinlik Gelişim Programı: Hem iş, hem özel hayat başarısına ulaşmak için gereken temel yetkinliklerin kazanılmasının sağlanması.

21 Ekim 2019 itibariyle eğitimin başlayacağı Netkent’te, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesinin yanı sıra yüksek lisans programları da yer alıyor. Ekonomi Hukuku ve e-MBA lisansüstü programları, önde gelen akademisyenlerin rehberliğinde beklentileri tam anlamıyla karşılayan ders içerikleriyle veriliyor.