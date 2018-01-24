Gençlere Cep Harçlığı, Annelere 400 TL Devlet Yardımı

Genç İşsizlere Cep Harçlığı Verilecek! 10 Dev Adım Atılıyor!

İstihdam sıkıntısının giderilmesi için 10 dev adım atılıyor. İş öğrenmek isteyen gençlere 8 ay eğitim ve cep harçlığı devlet tarafından verilecek. Çalışan annelerse çocukları için (2-5 yaş) devletten aylık 400 TL yardım alacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliğine ivme katacak yeni teşvikleri hayata geçirdi. Bu kapsamda çalışan annelere 400 lira bakım desteği, iş öğrenmek isteyen gençlere cep harçlığı ve iş öğrenme imkanı, işsiz ve diplomasız gençler için özel teşviklere göre yeni destekler bir bir hayata geçirildi. Sanayideki mesleklerde düzenlencek eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü olduğu 2 ile 5 yaş arasındaki çocuklar için aylık 400 TL destek veriliyor.

İki yıl süreli MEGİP yaşama geçiriliyor. İşveren örgütleriyle mesleki eğitim, iş başı eğitim programlarını bir araya getiren bu sistemle, gençlere 8 ay teorik ve pratik eğitim verilecek, cep harçlığı da devlet tarafından karşılanacak. İstihdamda olmayan eğitimine de devam etmeyen gençlere yönelik yeni çalışmalarda hayata geçirilecek. Burada genç genç işsizler açık olan sektörlerde eğitime gönderilecek, bunların eğitim ücretleri işkur tarafından karşılanacak. Gençlerin çalışma hayatına girişlerini desteklemek için farklı tedbirler de hayata geçirilecek. Ayrıca çalışmaya başlayan 18-25 yaş arası genç kızların yetim aylıkları klesilmeyecek.

Hususi damgalı pasaport sahibi olan gençlerin de kayıtlı çalışmaya başladıklarında pasaportlarının iptalo edilmemesi, kısmi süreli çalışanlar için SGK'ya bildirim imkanının ve istihdam teşvikinin de 31 Aralık 2020'e kadar uygulanması bekleniyor. En az yüzde 40 engelli raporuna sahip, girişimcilik eğitim sertifikası olan engelliler kendi işini kurabilmek için devletten 36 bin tl'ye kadar hibe alabiliyordu. Bu rakam 50 Bin TL oldu, destek İŞKUR tarafından yapılacak. İşbaşı eğitim programlarında gençlerin yol ve yemek masrafları devlet tarafından karşılanacak, bilişim ve imalat sektöründe 6 aylık bir eğitim programının uygulanması ön görülüyor.

DESTEKLER VE YARDIMLARLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİ WWW.İSKUR.GOV.TR ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİR.

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