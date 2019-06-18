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GENÇLER, TÜRKİYE’NİN EN ÇEKİCİ İŞVERENLERİNİ BELİRLEDİ

Türkiye’nin Y ve Z kuşakları çalışma yaşamından ne bekliyor, şirketlerden ne istiyor, neyi deneyimliyor? Türkiye’nin en kapsamlı gençlik araştırması Universum Türkiye’nin En Çekici İşverenleri Araştırması’nın 7.si tamamlandı.

GENÇLER, TÜRKİYE’NİN EN ÇEKİCİ İŞVERENLERİNİ BELİRLEDİ

Türkiye’nin Y ve Z kuşakları çalışma yaşamından ne bekliyor, şirketlerden ne istiyor, neyi deneyimliyor? Türkiye’nin en kapsamlı gençlik araştırması Universum Türkiye’nin En Çekici İşverenleri Araştırması’nın 7.si tamamlandı.

18 Haziran 2019 Salı 10:09
GENÇLER, TÜRKİYE’NİN EN ÇEKİCİ İŞVERENLERİNİ BELİRLEDİ

Her yıl dünyanın 60 ülkesinde 1,8 milyon gençle gerçekleştirilen Universum En Çekici İşverenleri Araştırması’nın Türkiye ayağı tamamlandı. Gençlerin çalışma hayatından ve en çekici işverenlerinden beklentilerini gösteren bu araştırma ile, 2019 yılının en çekici işverenleri de belirlenmiş oldu.

Türkiye’nin önde gelen 50 üniversitesinden 64.967 öğrenci ve bu üniversitelerden mezun halihazırda çalışma hayatında olan 18.338 genç profesyonel katılımı ile; Universum En Çekici İşverenleri 2019 Araştırması Türkiye’nin en kapsamlı gençlik araştırması oldu.

Araştırmanın Türkiye ayağındaki gençler nezdindeki kritik bulgular, küresel karşılaştırmalar ile 29 Kasım’da People Make The Brand işveren markası konferansında yer alacak.

Global ve ulusal pek çok şirketin Universum Araştırma sonuçlarını bekleyerek gelecek planlarını yaptığını belirten Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı & Universum Orta Doğu Lideri Evrim Kuran: “Şirketlerin araştırmamıza gösterdiği ilginin her yıl daha da artması bizi mutlu ediyor. Bu ilgi, şirketlerin gençlerin fikirlerine önem verdiklerini göstermesi açısından da sevindirici. Universum Türkiye’nin En Çekici İşverenleri Araştırma sonuçlarının şirketlerin işveren markası stratejilerini belirlemede önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin gençlerine, beklentilerine, gerçekliklerine ve küresel dünyanın çok çeşitli coğrafyasına kıyasla farklılıklarına bakmak, iş yaşamının geleceğine ve o gelecekle ilgili sorumluluklarımıza dair önemli mesajlar taşıyor. Eriştiğimiz 83 binden fazla örneklemle ülkenin niceliksel olarak en kapsamlı gençlik araştırmasını gerçekleştirmiş olmanın büyüsüne fazla kapılmadan, merak içgüdümüzü taze tutarak işverenler, liderler, üniversiteler ve türlü alandan kural koyucular için anlamlı bir fotoğraf ortaya koymaya çalıştık. Bu yıl da Türkiye’nin En Çekici İşverenleri Araştırması’nın sonuçlarını, “iş dünyasının insana bakışı”nı, araştırmalar ve sektörün güçlü isimleri ile birlikte sunduğumuz People Make The Brand’de dünya karşılaştırmaları ile ele alacağız.” dedi.

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