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Gelecek 10 Yılın En Gözde 10 Mesleği!

2018 yılı itibari ile Türkiye İş Kurumu'nun yardımı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilen ekipler 1 milyondan fazla iş yerinin kapısını çaldı ve geleceğin en gözde mesleklerini belirledi.

Gelecek 10 Yılın En Gözde 10 Mesleği!

2018 yılı itibari ile Türkiye İş Kurumu'nun yardımı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilen ekipler 1 milyondan fazla iş yerinin kapısını çaldı ve geleceğin en gözde mesleklerini belirledi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:08
Gelecek 10 Yılın En Gözde 10 Mesleği!

2018 yılı itibari ile Türkiye İş Kurumu'nun yardımı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilen ekipler 1 milyondan fazla iş yerinin kapısını çaldı ve geleceğin en gözde mesleklerini belirledi.

Hükümet, 1 milyonun üzerinde işyerinin kapısını çalarak gelecek 10 yılın en gözde mesleklerini belirledi.

Geleceğin en popüler 16 mesleği arasında yapay zeka, robot kaynak operatörü, elektrikli araba teknikeri bulunuyor.

Bilişim sektörüne yönelik İşbaşı Eğitim Programları'na katılanlara günlük 85 lira harçlık veriliyor.

Bilgi ve iletişim sektöründe açık işi en çok olan ilk 10 meslek şöyle:

  • Sistem programcısı,
  • Çağrı merkezi müşteri temsilcisi,
  • Bilgisayar mühendisi,
  • Yazılım destek uzmanı,
  • Yazılım geliştiricisi,
  • Elektronik teknisyeni,
  • Makine mühendisi,
  • Satış danışmanı uzmanı,
  • Yazılım mühendisi,
  • Bilgisayar programcısı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.02.2019 13:05
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Umut 2 dakika önce

Bilgisayar programcılığı bölümü mezunuyum işsizim bu nasıl oluyor sizce...

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