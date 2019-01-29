Gelecek 10 Yıl İçinde En Çok Hangi Mesleklere İhtiyaç Duyulacak!

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre İŞKUR, 2018 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nı 2 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında 89 bin 324 iş yerini ziyaret ederek gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı hanehalkı iş gücü araştırması veri setinden yararlanılarak işsiz profili çıkartılırken, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen saha araştırmasında da işverenin talep ettiği eleman ve meslekler ortaya çıkartıldı.
Araştırmaya göre, Türkiye iş gücü piyasasında 470 bin kişilik açık iş bulunuyor. İş yerlerinin yüzde 12.6'sı, elemana ihtiyacı olduğunu bildirdi. Eleman ihtiyacı olduğunu belirten işletmelerin 182 bini imalat, 86 bini toptan ve perakende ticaret, 48 bini konaklama ve yiyecek hizmeti, 42 bini de inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.
DİPLOMAYA DEĞİL PRATİK BECERİ VE TECRÜBE
Araştırmada ziyaret edilen işverenlere, gelecek on yılda en çok ön plana çıkmasını bekledikleri meslekler soruldu. Şu an pek bilinmeyen bazı meslekler, gelecekte istihdamına en fazla ihtiyaç duyulacak meslekler olarak öne çıktı. Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından birini de işverenlerin genç personeli işe alırken neleri dikkate aldığı oluşturdu. Diploma en gerilerde yer alırken, işverenin en fazla önemsediği husus pratik beceri ve tecrübe oldu.
Araştırmadan çıkan sonuçlar özetle şöyle:
İŞVERENLERİN GELECEK 10 YILDA ÖN PLANA ÇIKMASINI BEKLEDİĞİ MESLEKLER
- Yapay zeka makine kalite kontrol elemanı
- Robot kaynak operatörü
- Bilişim teknolojisi
- Elektrikli arabalar için teknik bakımcı
- Dil konuşma terapisti
- Güneş enerji sistemi teknik personeli
- Dijital reklamcılık
- Veri tabanı yöneticiliği
- ARGE mühendisi
- E-ticaret meslek elemanı
- Siber güvenlik uzmanı
- İnternet televizyonculuğu
- Yazılım destek uzmanı
- Robot mühendisliği
- Üç boyutlu grafik animasyoncu
- Mobil yazılımcı
LİSANS VE ÜSTÜ MEZUNLAR İÇİN EN FAZLA AÇIK İŞ OLAN MESLEKLER
- Öğretmen
- Yazılım mühendisi
- Ziraat mühendisi
- Muhasebeci
- Satış elemanı
- Makine mühendisi
- Bilgisayar mühendisi
- Emlak danışmanı
- Mimar
- İnşaat mühendisi
İŞGÜCÜ PİYASASINDA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER
- Elektrik ark kaynakçısı
- Otomotiv kaporta işçisi
- Reklam tabelacı
- Remayüz makinesi operatörü/Remayüzcü (Düz örme hazır giyim)
- Otomotiv boya ustası
- Makine nakışçısı
- Makineci (Dikiş)
- Ahşap mobilya imalat ustası
- Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
- Otomotiv elektrikçisi
İŞVERENLER GENÇ PERSONELİ SEÇERKEN NELERİ ÖNEMSİYOR?
- Pratik beceri (Yüzde 72.1)
- Tecrübe (Yüzde 44.8)
- Teorik beceri (Yüzde 23.1)
- Referans (Yüzde 21.7)
- Diploma/sertifika (Yüzde 18.2)
BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE AÇIK İŞİ EN ÇOK OLAN İLK 10 MESLEK
- Yazılım geliştiricisi
- Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
- Sistem programcısı
- Bilgisayar mühendisi
- Yazılım destek uzmanı
- Makine mühendisi (ARGE/Aerodinamik)
- Bilgisayar programcısı
EN FAZLA İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENEN MESLEKLER
- Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
- Güvenlik görevlisi
- Gazaltı kaynakçısı
- Temizlik görevlisi
- Şoför (Yük taşıma)
- Pazarlamacı
- Garson (Servis elemanı)
- İnşaat işçisi
- Satış danışmanı/uzmanı
- Makineci (Dikiş)
EN ÇOK AÇIK İŞ OLAN 10 MESLEK
- Kaynakçı (Oksijen ve elektrik)
- Elektrikçi (Genel)
- Makineci (Dikiş)
- Garson (Servis elemanı)
- Şoför (Yük taşıma)
- Satış danışmanı/uzmanı
- Pazarlamacı
- Gazaltı kaynakçısı
- Temizlik görevlisi
- Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
BÖLGELERE GÖRE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER
İstanbul: Remayüz makinesi operatörü/Kaynakçı
Ankara: Tornacı/Sevkiyat görevlisi
İzmir: Çağrı merkezi müşteri temsilcisi/Kaynakçı
Balıkesir-Çanakkale: Emlak danışmanı/Kaynakçı
Tekirdağ-Edirne-Kırklareli: Otobakım onarıcısı/Kaynakçı
Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova: Otomotiv kaporta işçisi/Boyacı (metal)
Bursa-Eskişehir-Bilecik: Makineci (dikiş)/Sıvacı
Aydın-Denizli-Muğla: Makineci/Plastik doğramacı
Manisa-Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak: Metal mamuller montaj işçisi/Makine mühendisi
Antalya-Isparta-Burdur: Alüminyum doğramacı/Reklam tabelacı
Konya-Karaman: Gazaltı kaynakçısı/Oto mekanikeri
Adana-Mersin: Kalite kontrolcü-Elektrik ark kaynakçısı
Kırıkkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir: Gazaltı kaynakçısı/Garson
Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye: Elektrik ark kaynakçısı/İnşaat işçisi
Gaziantep-Adıyaman-Kilis: Terzi/Sıhhi tesisatçı
Şanlıurfa-Diyarbakır: Mobilya cilacısı/Dokuma konfeksiyon makineci
Zonguldak-Karabük-Bartın: Fayans, seramik ve karo döşemecisi/Beton kalıpçısı
Kastamonu-Çankırı-Sinop:Aşçı/Marangoz
Samsun-Tokat-Çorum-Amasya: Ahşap mobilya imalat ustası/Mobilya montajcısı
Kayseri-Sivas-Yozgat: Elektrikçi (genel)/Kaynakçı (oksijen ve elektrik)
Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli: Garson/Makineci
Erzurum-Erzincan-Bayburt: Pazarlamacı/Garson
Trabzon-Ordu-Giresun-Rize-Artvin-Gümüşhane: Mermer işçisi/Mobilya montajcısı
Ağrı-Kars-Iğdır-Ardahan: Garson/Ön muhasebeci
Van-Muş-Bitlis-Hakkari: Mobilya döşeme işçisi/Mobilya montajcısı
Mardin-Batman-Şırnak: Makine (dikiş)/Ütücü
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Ziraat muh3ndisi yazmışsınız da 3 senedir alım olmuyor onunla ilgili haber yapsanız bari
Zaten şu tecrübe aramakta yüzünden milyonlarca genç işsiz yada üniversite mezunları askeri ücretle çalışıyor böyle saçma bir ülkede yaşıyoruz eğtimde teorik işte pratik uygulama arıyorlar acaba kafaları mı güzel
Bunların yüzde 90 ı yalandır türkiyede değil 10 yıl sonra 100 yıl sonra türkiyede yapay zeka olmaz türkiyede olsa olsa imam yetiştirme ülkesi olur sadece bu anlatılanların çoğu hayal hatta hayal ötesi
Bunların yüzde 90 ı yalandır türkiyede değil 10 yıl sonra 100 yıl sonra türkiyede yapay zeka olmaz türkiyede olsa olsa imam yetiştirme ülkesi olur sadece bu anlatılanların çoğu hayal hatta hayal ötesi