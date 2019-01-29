Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Gelecek 10 Yıl İçinde En Çok Hangi Mesleklere İhtiyaç Duyulacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),her yıl işgücü piyasa araştırması yapıyor. Hangi mesleklerde açık işgücü bulunduğunu göstermesi açısından önemli olan araştırma, gelecekte ön plana çıkacak meslekler konusuna da ışık tutuyor. Araştırma sonuçları, meslek seçmek, yeni bir mesleğe yönelik kendini geliştirmek isteyenlere de fikir veriyor.

Gelecek 10 Yıl İçinde En Çok Hangi Mesleklere İhtiyaç Duyulacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),her yıl işgücü piyasa araştırması yapıyor. Hangi mesleklerde açık işgücü bulunduğunu göstermesi açısından önemli olan araştırma, gelecekte ön plana çıkacak meslekler konusuna da ışık tutuyor. Araştırma sonuçları, meslek seçmek, yeni bir mesleğe yönelik kendini geliştirmek isteyenlere de fikir veriyor.

29 Ocak 2019 Salı 08:34
Gelecek 10 Yıl İçinde En Çok Hangi Mesleklere İhtiyaç Duyulacak!

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre İŞKUR, 2018 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nı 2 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında 89 bin 324 iş yerini ziyaret ederek gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı hanehalkı iş gücü araştırması veri setinden yararlanılarak işsiz profili çıkartılırken, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen saha araştırmasında da işverenin talep ettiği eleman ve meslekler ortaya çıkartıldı.

Araştırmaya göre, Türkiye iş gücü piyasasında 470 bin kişilik açık iş bulunuyor. İş yerlerinin yüzde 12.6'sı, elemana ihtiyacı olduğunu bildirdi. Eleman ihtiyacı olduğunu belirten işletmelerin 182 bini imalat, 86 bini toptan ve perakende ticaret, 48 bini konaklama ve yiyecek hizmeti, 42 bini de inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.

DİPLOMAYA DEĞİL PRATİK BECERİ VE TECRÜBE

Araştırmada ziyaret edilen işverenlere, gelecek on yılda en çok ön plana çıkmasını bekledikleri meslekler soruldu. Şu an pek bilinmeyen bazı meslekler, gelecekte istihdamına en fazla ihtiyaç duyulacak meslekler olarak öne çıktı. Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından birini de işverenlerin genç personeli işe alırken neleri dikkate aldığı oluşturdu. Diploma en gerilerde yer alırken, işverenin en fazla önemsediği husus pratik beceri ve tecrübe oldu.

Araştırmadan çıkan sonuçlar özetle şöyle:

İŞVERENLERİN GELECEK 10 YILDA ÖN PLANA ÇIKMASINI BEKLEDİĞİ MESLEKLER

  • Yapay zeka makine kalite kontrol elemanı
  • Robot kaynak operatörü
  • Bilişim teknolojisi
  • Elektrikli arabalar için teknik bakımcı
  • Dil konuşma terapisti
  • Güneş enerji sistemi teknik personeli
  • Dijital reklamcılık
  • Veri tabanı yöneticiliği
  • ARGE mühendisi
  • E-ticaret meslek elemanı
  • Siber güvenlik uzmanı
  • İnternet televizyonculuğu
  • Yazılım destek uzmanı
  • Robot mühendisliği
  • Üç boyutlu grafik animasyoncu
  • Mobil yazılımcı

LİSANS VE ÜSTÜ MEZUNLAR İÇİN EN FAZLA AÇIK İŞ OLAN MESLEKLER

  • Öğretmen
  • Yazılım mühendisi
  • Ziraat mühendisi
  • Muhasebeci
  • Satış elemanı
  • Makine mühendisi
  • Bilgisayar mühendisi
  • Emlak danışmanı
  • Mimar
  • İnşaat mühendisi

İŞGÜCÜ PİYASASINDA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER

  • Elektrik ark kaynakçısı
  • Otomotiv kaporta işçisi
  • Reklam tabelacı
  • Remayüz makinesi operatörü/Remayüzcü (Düz örme hazır giyim)
  • Otomotiv boya ustası
  • Makine nakışçısı
  • Makineci (Dikiş)
  • Ahşap mobilya imalat ustası
  • Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
  • Otomotiv elektrikçisi

İŞVERENLER GENÇ PERSONELİ SEÇERKEN NELERİ ÖNEMSİYOR?

  • Pratik beceri (Yüzde 72.1)
  • Tecrübe (Yüzde 44.8)
  • Teorik beceri (Yüzde 23.1)
  • Referans (Yüzde 21.7)
  • Diploma/sertifika (Yüzde 18.2)

BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE AÇIK İŞİ EN ÇOK OLAN İLK 10 MESLEK

  • Yazılım geliştiricisi
  • Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
  • Sistem programcısı
  • Bilgisayar mühendisi
  • Yazılım destek uzmanı
  • Makine mühendisi (ARGE/Aerodinamik)
  • Bilgisayar programcısı

EN FAZLA İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENEN MESLEKLER

  • Çağrı merkezi müşteri temsilcisi
  • Güvenlik görevlisi
  • Gazaltı kaynakçısı
  • Temizlik görevlisi
  • Şoför (Yük taşıma)
  • Pazarlamacı
  • Garson (Servis elemanı)
  • İnşaat işçisi
  • Satış danışmanı/uzmanı
  • Makineci (Dikiş)

EN ÇOK AÇIK İŞ OLAN 10 MESLEK

  • Kaynakçı (Oksijen ve elektrik)
  • Elektrikçi (Genel)
  • Makineci (Dikiş)
  • Garson (Servis elemanı)
  • Şoför (Yük taşıma)
  • Satış danışmanı/uzmanı
  • Pazarlamacı
  • Gazaltı kaynakçısı
  • Temizlik görevlisi
  • Çağrı merkezi müşteri temsilcisi

BÖLGELERE GÖRE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MESLEKLER

İstanbul: Remayüz makinesi operatörü/Kaynakçı

Ankara: Tornacı/Sevkiyat görevlisi

İzmir: Çağrı merkezi müşteri temsilcisi/Kaynakçı

Balıkesir-Çanakkale: Emlak danışmanı/Kaynakçı

Tekirdağ-Edirne-Kırklareli: Otobakım onarıcısı/Kaynakçı

Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova: Otomotiv kaporta işçisi/Boyacı (metal)

Bursa-Eskişehir-Bilecik: Makineci (dikiş)/Sıvacı

Aydın-Denizli-Muğla: Makineci/Plastik doğramacı

Manisa-Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak: Metal mamuller montaj işçisi/Makine mühendisi

Antalya-Isparta-Burdur: Alüminyum doğramacı/Reklam tabelacı

Konya-Karaman: Gazaltı kaynakçısı/Oto mekanikeri

Adana-Mersin: Kalite kontrolcü-Elektrik ark kaynakçısı

Kırıkkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir: Gazaltı kaynakçısı/Garson

Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye: Elektrik ark kaynakçısı/İnşaat işçisi

Gaziantep-Adıyaman-Kilis: Terzi/Sıhhi tesisatçı

Şanlıurfa-Diyarbakır: Mobilya cilacısı/Dokuma konfeksiyon makineci

Zonguldak-Karabük-Bartın: Fayans, seramik ve karo döşemecisi/Beton kalıpçısı

Kastamonu-Çankırı-Sinop:Aşçı/Marangoz

Samsun-Tokat-Çorum-Amasya: Ahşap mobilya imalat ustası/Mobilya montajcısı

Kayseri-Sivas-Yozgat: Elektrikçi (genel)/Kaynakçı (oksijen ve elektrik)

Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli: Garson/Makineci

Erzurum-Erzincan-Bayburt: Pazarlamacı/Garson

Trabzon-Ordu-Giresun-Rize-Artvin-Gümüşhane: Mermer işçisi/Mobilya montajcısı

Ağrı-Kars-Iğdır-Ardahan: Garson/Ön muhasebeci

Van-Muş-Bitlis-Hakkari: Mobilya döşeme işçisi/Mobilya montajcısı

Mardin-Batman-Şırnak: Makine (dikiş)/Ütücü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.01.2019 13:58
Anahtar Kelimeler:
gelecek yıl çok hangi mesleklere ihtiyaç duyulacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Tarafsiz 5 saat önce

Ziraat muh3ndisi yazmışsınız da 3 senedir alım olmuyor onunla ilgili haber yapsanız bari

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Volkan Yiğit 3 saat önce

Zaten şu tecrübe aramakta yüzünden milyonlarca genç işsiz yada üniversite mezunları askeri ücretle çalışıyor böyle saçma bir ülkede yaşıyoruz eğtimde teorik işte pratik uygulama arıyorlar acaba kafaları mı güzel

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Umut 2 saat önce

Bunların yüzde 90 ı yalandır türkiyede değil 10 yıl sonra 100 yıl sonra türkiyede yapay zeka olmaz türkiyede olsa olsa imam yetiştirme ülkesi olur sadece bu anlatılanların çoğu hayal hatta hayal ötesi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Umut 2 saat önce

Bunların yüzde 90 ı yalandır türkiyede değil 10 yıl sonra 100 yıl sonra türkiyede yapay zeka olmaz türkiyede olsa olsa imam yetiştirme ülkesi olur sadece bu anlatılanların çoğu hayal hatta hayal ötesi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Osmangazi Köprüsü satılıyor
Osmangazi Köprüsü satılıyor
Otomobil alacaklara Destek Geliyor!
Otomobil alacaklara Destek Geliyor!
Ocak Ayının Açlık ve Yoksulluk Rakamları Açıklandı!
Ocak Ayının Açlık ve Yoksulluk Rakamları Açıklandı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim