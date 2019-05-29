Geleceğin meslekleri nelerdir? Hangi meslekler kazandırıyor

Hızına yetişemediğimiz dünya ve teknoloji her geçen dün bir yenilik getiriyor bizlere. Bunlardan en önemlisi ise meslekler. Günümüz meslekleri gelişen şartlara göre değişiklik gösterecek burası kesin. Peki ama bizi gelecekte hangi meslekler bekliyor? Geleceğin meslekleri neler? Meslek seçiminizde bu bilgiler çok faydalı olacak.

Kullanıcı Deneyimi Analisti : Web sitelerinde kullanıcıların profilleri ve tercihleri hakkında kapsamlı analist yapan bu meslek dalında çalışanlar hazırladıkları istatistiklerle satış politikaları üzerinde önemli rol oynuyor.

Mobil Uygulama Geliştiricisi : Her geçen gün bir yenisi çıkan mobil uygulamaların akıllı telefonlara uyarlaması için mobil uygulama geliştiricisine ihtiyaç duyuluyor.

Dijital Pazarlama Uzmanı : Şirketlerin pazarlama departmanında çalışan bu kişiler şirketin sosyal medya ve dijital mecrada daha aktif olmalarında rol alıyor.

Drone Operatörlüğü : İnsansız hava aracı olarak bilinen drone son yılların en önemli icatlarından birisi. Ulaşılması güç yerlere ulaşarak görüntü alabilen dronelar en çok askeri alanda önem arz ediyor. Bunu kullanan operatörlerin de en az pilotlar kadar eğitimli ve becerili olması gerekiyor.

Veri Analisti : Veri analistleri şirketlerin çalışan, üretim, satış gibi verilerini bilgisayar destekli olarak analiz ediyor ve sonuçlarını değerlendiriyor.

Influencer/Youtuber : Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri tartışılmaz. Hal böyle olunca sosyal medyada içerik üretmenin de meslek haline gelmesi sürpriz olmadı.

Sosyal Medya Uzmanı : Kendi tecrübeleri, bilgileri ile şirketlerin ve markaların sosyal mecralarını en etkin şekilde yöneten sosyal medya uzmanları son 6-7 yılın en gözde mesleğine sahipler.

GELECEĞİN MESLEKLERİ NELER? :

3D Üretim Mühendisi

Robot Teknisyeni

Yapay Zeka Eğitmeni

İnsan DNA Programcısı – Biyoteknolog

İklim Mühendisi

Veri Analisti

Endüstriyel Tasarım Mühendisi

Dijital Rehabilitasyon Danışmanı

Drone Pilotu

Artırılmış Gerçeklik Geliştiricisi

Kişisel Gizlilik Danışmanı

Nanoteknoloji Mühendisi

Kişiye Özel Organ Üretim Uzmanı

Enerji Sistemleri Mühendisi

Beyin İmplant Uzmanı

Teknik Etik Uzmanı

Sayborg Tasarımcısı

Zihin Transferi Uzmanı

Robotik veya Holografik Avatar Tasarımcısı

IT ve Matematik Uzmanları

Uzay Turizm Rehberi

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