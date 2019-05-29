Geleceğin meslekleri nelerdir? Hangi meslekler kazandırıyor

Hızına yetişemediğimiz dünya ve teknoloji her geçen dün bir yenilik getiriyor bizlere. Bunlardan en önemlisi ise meslekler. Günümüz meslekleri gelişen şartlara göre değişiklik gösterecek burası kesin. Peki ama bizi gelecekte hangi meslekler bekliyor? Geleceğin meslekleri neler? Meslek seçiminizde bu bilgiler çok faydalı olacak.
Kullanıcı Deneyimi Analisti : Web sitelerinde kullanıcıların profilleri ve tercihleri hakkında kapsamlı analist yapan bu meslek dalında çalışanlar hazırladıkları istatistiklerle satış politikaları üzerinde önemli rol oynuyor.
Mobil Uygulama Geliştiricisi : Her geçen gün bir yenisi çıkan mobil uygulamaların akıllı telefonlara uyarlaması için mobil uygulama geliştiricisine ihtiyaç duyuluyor.
Dijital Pazarlama Uzmanı : Şirketlerin pazarlama departmanında çalışan bu kişiler şirketin sosyal medya ve dijital mecrada daha aktif olmalarında rol alıyor.
Drone Operatörlüğü : İnsansız hava aracı olarak bilinen drone son yılların en önemli icatlarından birisi. Ulaşılması güç yerlere ulaşarak görüntü alabilen dronelar en çok askeri alanda önem arz ediyor. Bunu kullanan operatörlerin de en az pilotlar kadar eğitimli ve becerili olması gerekiyor.
Veri Analisti : Veri analistleri şirketlerin çalışan, üretim, satış gibi verilerini bilgisayar destekli olarak analiz ediyor ve sonuçlarını değerlendiriyor.
Influencer/Youtuber : Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri tartışılmaz. Hal böyle olunca sosyal medyada içerik üretmenin de meslek haline gelmesi sürpriz olmadı.
Sosyal Medya Uzmanı : Kendi tecrübeleri, bilgileri ile şirketlerin ve markaların sosyal mecralarını en etkin şekilde yöneten sosyal medya uzmanları son 6-7 yılın en gözde mesleğine sahipler.
GELECEĞİN MESLEKLERİ NELER? :
3D Üretim Mühendisi
Robot Teknisyeni
Yapay Zeka Eğitmeni
İnsan DNA Programcısı – Biyoteknolog
İklim Mühendisi
Veri Analisti
Endüstriyel Tasarım Mühendisi
Dijital Rehabilitasyon Danışmanı
Drone Pilotu
Artırılmış Gerçeklik Geliştiricisi
Kişisel Gizlilik Danışmanı
Nanoteknoloji Mühendisi
Kişiye Özel Organ Üretim Uzmanı
Enerji Sistemleri Mühendisi
Beyin İmplant Uzmanı
Teknik Etik Uzmanı
Sayborg Tasarımcısı
Zihin Transferi Uzmanı
Robotik veya Holografik Avatar Tasarımcısı
IT ve Matematik Uzmanları
Uzay Turizm Rehberi
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