Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

CNBC ekonomi kanadı tarafından yapılan derlemeye göre, en iyi ve en kötü meslekler belli oldu! Gelecekte bazı meslekler kazanırken, gelişen teknoloji ile sektörlerin küçülmesi ile doğru orantılı olarak geleceği pek de parlak olmayacak. İşte yavaş yavaş kayba uğrayacak meslekler...
Çiçek tasarımcısı
Radyo veya TV spikeri
Mobilya tamircisi
Fotoğraf işlemcisi ile ilgili işlerde çalışanlar
Tekstil çalışanı
Konuşma dili patoloğu
Kişisel mali danışman
Pazar Araştırması Analisti
Diş Sağlığı ile ilgili meslekler
Doktor asistanı
Sağlık hizmetleri müdürü
Fizyoterapist
Pratisyen hemşire
Bilgisayar Sistemleri Analisti
Uygulama geliştiricisi
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