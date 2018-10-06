Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

CNBC ekonomi kanadı tarafından yapılan derlemeye göre, en iyi ve en kötü meslekler belli oldu! Gelecekte bazı meslekler kazanırken, gelişen teknoloji ile sektörlerin küçülmesi ile doğru orantılı olarak geleceği pek de parlak olmayacak. İşte yavaş yavaş kayba uğrayacak meslekler...

Çiçek tasarımcısı

Radyo veya TV spikeri

Mobilya tamircisi

Fotoğraf işlemcisi ile ilgili işlerde çalışanlar

Tekstil çalışanı

Konuşma dili patoloğu

Kişisel mali danışman

Pazar Araştırması Analisti

Diş Sağlığı ile ilgili meslekler

Doktor asistanı

Sağlık hizmetleri müdürü

Fizyoterapist

Pratisyen hemşire

Bilgisayar Sistemleri Analisti

Uygulama geliştiricisi

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