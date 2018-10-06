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Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

CNBC ekonomi kanadı geleceğin en iyi en kötü mesleklerinin sıralamasını yaparak en iyi ve en kötü meslekleri belirledi. İşte gelecek yıllarda gelişen teknoloji ile büyüyecek ve küçülecek, sektörler ile meslekler sıralaması!

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Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

CNBC ekonomi kanadı geleceğin en iyi en kötü mesleklerinin sıralamasını yaparak en iyi ve en kötü meslekleri belirledi. İşte gelecek yıllarda gelişen teknoloji ile büyüyecek ve küçülecek, sektörler ile meslekler sıralaması!

06 Ekim 2018 Cumartesi 09:59
Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

CNBC ekonomi kanadı tarafından yapılan derlemeye göre, en iyi ve en kötü meslekler belli oldu! Gelecekte bazı meslekler kazanırken, gelişen teknoloji ile sektörlerin küçülmesi ile doğru orantılı olarak geleceği pek de parlak olmayacak. İşte yavaş yavaş kayba uğrayacak meslekler... 

Çiçek tasarımcısı

Radyo veya TV spikeri

Mobilya tamircisi

Fotoğraf işlemcisi ile ilgili işlerde çalışanlar

Tekstil çalışanı

Konuşma dili patoloğu

Kişisel mali danışman

Pazar Araştırması Analisti

Diş Sağlığı ile ilgili meslekler

Doktor asistanı

Sağlık hizmetleri müdürü

Fizyoterapist

Pratisyen hemşire

Bilgisayar Sistemleri Analisti

Uygulama geliştiricisi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.10.2018 10:08
Anahtar Kelimeler:
geleceğin iyi kötü meslekleri belli oldu
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