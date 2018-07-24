Geleceğin En İyi En Kötü Meslekleri Listesi Açıklandı!..

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var liste her ne kadar özel bir şirket tarafından oluşturulmuş olsa da bu liste çalışma istatistikleriyle alınan verilere göre belirlenen sıralama 2026'ya kadar meslek seçimi yapmak isteyenler, meslek seçimi yapma aşamasında olanlar için rehber niteliğinde olabilir.

Geleceğin En Kötü 10 Mesleği!..

Önce en kötü mesleklerden başlayalım...

10- Baskı ve ciltleme çalışanı

9- Satış elemanı (kapı kapı gezen)

8- Metal ve plastik makine operatörü

7- Kanun koyucu

6- Oyun kasiyeri

5- Çiçek tasarımcısı

4- Radyo veya TV spikeri

3- Mobilyacı (esnaf tarzı)

2- Fotoğraf işlemcisi ile ilgili işlerde çalışanlar

1- Tekstil çalışanı

Geleceğin En İyi 10 Mesleği!..

10- Konuşma dili patoloğu

9- Kişisel mali danışman

8- Pazar Araştırması Analisti

7- Diş Sağlığı ile ilgili meslekler

6- Doktor asistanı

5- Sağlık hizmetleri müdürü

4- Fizyoterapist

3- Pratisyen hemşire

2- Bilgisayar Sistemleri Analisti

1- Uygulama geliştiricisi