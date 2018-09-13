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Geçen hafta yapılan dev ihale iptal edildi

29 Ekim 2018 tarihinde ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ve nakliye ihalesi iptal edildi. İhalenin, 'Kamu yararı oluşmadığı' gerekçesi ile iptal edildiği belirtildi.

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Geçen hafta yapılan dev ihale iptal edildi

29 Ekim 2018 tarihinde ilk etabı açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 bagajlı otobüsle yapılacak olan taşımacılık ve nakliye ihalesi iptal edildi. İhalenin, 'Kamu yararı oluşmadığı' gerekçesi ile iptal edildiği belirtildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 12:17
Geçen hafta yapılan dev ihale iptal edildi

İstanbulYeni Havalimanı’na 18 hat üzerinden 150 otobüsle yapılacak olan bagajlı lüks taşımacılık ihalesini Altur – Havaş – Free Turizm ortaklığı Katma Derğer Vergisi (KDV) dahil 475 milyon 488 bin lira bedelle kazanmıştı.

4 Eylül 2018 tarihinde yapılan ihalenin dün akşam iptal edildiği öğrenildi. Kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilen ihalenin 15 gün sonra yeninden yapılması bekleniyor.İlerleyen günlerde ihalenin hangi tarihte yapılacağı İETT tarafından açıklanacak.

İhaleye, Altur Turizm, Havaş ve Free Turizm konsorsiyum olarak teklif verirken, Platform Turizm ve Sarılar Turizm de ayrı ayrı teklif vermişti. İhale Komisyonu Sarılar Turizm'in teklifini geçersiz saymıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 13.09.2018 12:40
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geçen hafta yapılan dev ihale iptal edildi
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