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Gece yarısına kadar benzin almayın 26 kr indirim geliyor!

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirime gidilecek. İndirimin 25 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Gece yarısına kadar benzin almayın 26 kr indirim geliyor!

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş indirime gidilecek. İndirimin 25 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

26 Eylül 2019 Perşembe 19:00
Gece yarısına kadar benzin almayın 26 kr indirim geliyor!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 25 kuruş olarak yansıyacak, kalan 1 kuruşluk kısmı ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara’da ortalama 7,19 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,94 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 7,12 liradan 6,87 liraya, İzmir’de 7,20 liradan 6,95 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. 

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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