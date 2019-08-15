Flaş Sigaraya Yeni Zam!

Ağustos ayının ilk günlerinde sigaraya gelen 3 TL 'lik zammın ardından bir açıklama da bugün geldi. Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda sigaa ve tütün mamüllerindne alınan asgari maktu vergi tutarı ve maktu vergi tutarında artış yapıldı.

Bugün yayımlanan ve yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı 'nda, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 TL seviyesinden, 0.3899 lira seviyesine kadar yükseldi.

YÜZDE 40 2TAN YÜZDE 67 'YE ÇIKTI

Söz konusu listede "Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar" adı altında yer alan ürünün yüzde 40 olarak daha önce alınan ÖTV oranı ise aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda bulunan diğer ürünler arasında dahil edilerek yüzde 67 seviyesine kadar yükseltildi.

HER BİR DAL SİGARADAN ALINAN VERGİ YİNE ARTTIRILDI

Geçtiğimiz ay her bir dal sigaradan alınan vergi miktarı 0,2679 TL seviyesinden 0,2895 TL seviyesine çıkarılmıştı. Böylece bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 5.35 liradan 5.79 liraya yükselmişti.

Asgari maktu vergi tutarı 0,3899 TL olunca paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu.

Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 TL olarak korundu.

Bir paket sigarada asgari maktu vergi 4 Temmuz günü gelen zamla birlikte 5,79₺ iken , bugünkü artış ile yeni tutar 7,80₺ oldu.

Sigara fiyatlarına 50 kuruş ila 1 TL, puro fiyatlarında ise 0.50 TL ila 5.5 TL arasında artış yapıldı.Yeni fiyatlar dünden itibaren geçerli oldu.

Sigara fiyatlarına 50 kuruş ila 1 TL, puro fiyatlarında ise 0.50 TL ila 5.5 TL arasında artış yapıldı.