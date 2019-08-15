Flaş Sigaraya Yeni Zam!

Ağustos ayının ilk günlerinde sigaraya gelen 3 TL 'lik zammın ardından bir açıklama da bugün geldi. Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda sigaa ve tütün mamüllerindne alınan asgari maktu vergi tutarı ve maktu vergi tutarında artış yapıldı.
Bugün yayımlanan ve yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı 'nda, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 TL seviyesinden, 0.3899 lira seviyesine kadar yükseldi.
YÜZDE 40 2TAN YÜZDE 67 'YE ÇIKTI
Söz konusu listede "Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar" adı altında yer alan ürünün yüzde 40 olarak daha önce alınan ÖTV oranı ise aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda bulunan diğer ürünler arasında dahil edilerek yüzde 67 seviyesine kadar yükseltildi.
HER BİR DAL SİGARADAN ALINAN VERGİ YİNE ARTTIRILDI
Geçtiğimiz ay her bir dal sigaradan alınan vergi miktarı 0,2679 TL seviyesinden 0,2895 TL seviyesine çıkarılmıştı. Böylece bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 5.35 liradan 5.79 liraya yükselmişti.
Asgari maktu vergi tutarı 0,3899 TL olunca paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu.
Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 TL olarak korundu.
Bir paket sigarada asgari maktu vergi 4 Temmuz günü gelen zamla birlikte 5,79₺ iken , bugünkü artış ile yeni tutar 7,80₺ oldu.
Sigara fiyatlarına 50 kuruş ila 1 TL, puro fiyatlarında ise 0.50 TL ila 5.5 TL arasında artış yapıldı.Yeni fiyatlar dünden itibaren geçerli oldu.
Yeni fiyatlar dünden itibaren geçerli oldu.
Sigarada en fazla artış, Winston, Benson&Hedges, Silk Cut, Kent, Rothmans, Royals, Dunhill, Craven A, Gold Leaf, Samsun 216, Marlboro, Parliament markalarında yaşandı, diğerlerindeki artış 0.50 TL oldu.
DAHA ÖNCE YAPILAN ZAMLAR ŞÖYLEYDİ;
Sigara fiyatlarına zam yapıldı. 3 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak güncel sigara fiyatları British American Tobacco tarafından açıklandı.
Sigara fiyatları zamlı listesi satış yapılan bayilerle paylaşıldı. Sigara fiyatlarına yapılan zam sonrasında en pahalı sigara 18 TL oldu. En ucuz sigara ise 14 TL'den satışa sunulacak.
Sigara fiyatlarına vatandaşlardan yoğun bir tepki var. Sigara fiyatlarına 3 TL'lik bir zam yapılması sonrasında sosyal medya ayaklandı.
British American Tobacco tarafından paylaşılan bilgilere göre sigara fiyatları 3 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Türkiye'de sigara fiyatlarına yapılan zamların art arda gelmesi nedeniyle pek çok kişi tepkide bulundu.
2019 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
PHILIP MORRIS MARKASI ZAMLI SİGARA FİYATLARI
Marlboro Edge (Blue/Sky): 16 TL
Marlboro: 18 TL
Lark: 15 TL
Lark Reserve: 14,50 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode (Navy/Blue): 14 TL
L&M: 14,50 TL
L&M Mode (Red): 14 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Marlboro Touch (Blues/Grey/Aqua/One): 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
British American Tobacco tarafından bayilerle paylaşılan sigara fiyatları zammı sonrasında satışa sunulacak sigaraların yeni fiyatları şu şekildedir;
"Markalar yasaklı olduğundan dolayı alt kısımdaki şekilde yazılmıştır"
Kt Blue, Grey, White 15,00TL
Kt D-Rge Blu, Grey, Sch, Blue Long, Grey Long 15,00TL
Kt Sch 16,00TL
Kt N-Rge Black, Grey 18,00TL
Rmns tüm ürünleri 14,00TL
Vcr tüm ürünler 14,50TL
Pl Ml tüm ürünler 14,50TL
Tkl 2000 tüm ürünler 14,00TL
Tkl 2001 tüm ürünler 14,00TL
Sms 14,00TL
Sms 216 14,00TL
Mltp tüm ürünler 14,00TL
ZAM GELMEYEN SİGARA FİYATLARI
Violet Menthol – Slims: 12 TL
Winner Slims – Family: 10 TL
Winner Kısa – TF – Rouge: 9 TL
HD Blue Slims – Family: 9,50 TL
HD Katkısız Red uzun kısa: 9,50 TL
HD Blue Kısa Uzun: 9,50 TL
President Kısa uzun katkısız: 9,50 TL
President Q Size: 9 TL
Vigor Cerulean uzun kısa slim: 9,50 TL
Point Blue – Slims: 8,50 TL
Medley Kısa – Family: 8,50 TL
MMC Kısa – Family: 9,00 TL
Hazar Kısa – Family: 8,50 TL
Sigaranın Zararlar Nelerdir?
Sigaranın vücudun hemen hemen her yerine zarar verdiği bir gerçek. Hatta bazı yerlerde yaptığı tahribatlar ileride geri dönüşü çok zor sağlık problemlerine sebep olabilir. Bunlardan bazıları nelerdir, birlikte bakalım.
1. Cildinizi bozar ve tahribata sebep olur.
2. Dişlerinizin kirli ve pis görünmesine ve diş eti problemlerine sebep olur.
3. Ağız ve yutakta tat alma eksikliği yaratır ve ağız ve yutak kanserine sebep olur.
4. Gırtlak ve nefes borusunda iltihap, ses tellerinin zarar görmesine ve bu alanda görülen kanserlere sebep olur.
5. Beyin hastalıkları, bunama, Alzheimer gibi hastalıklara sebep olur.
6. Kalp ve damar tıkanıklıklarına sebep olur.
7. Gözlerde katarakt ve görme problemlerine sebep olur.
8. Solunum yolu organlarının hemen hemen hepsini tahrip eder.
9. Sindirimde görevli tüm organlar üzerinde tahribat etkisi vardır.
10. Kısırlık ve çocuk düşürme gibi durumlara sebep olabilir.
11. Hemen hemen tüm kanser türlerine davetiye çıkarır.
12. El, parmak ve tırnaklarda sararmaya sebep olur.
13. Kemik ve iskelet sistemi hastalıklarına sebep olur.
14. Dolaşımda görevli tüm organlara ve damarlara zarar verir ve yapılarını bozar.
15. Yorgunluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü ve isteksizliğe sebep olur.
16. Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur.
Sigara Bağımlılığında En önemli Etken Psikoloji
Uzmanlar bağımlılığın fizyolojik olan kısmının hemen değiştiğini, vücudun buna hemen adapte olduğunu ve kendini hemen yenilediğini açıklamaktadırlar. Burada önemli olan fizyolojik bağımlılık değildir. Çünkü fizyolojik bağımlılık kendisini hemen yok edebilmektedir. Burada önemli olan psikolojik bağımlılıktır. Uzmanlar bağımlılıkla mücadelede kararlılığın ve isteğin önemli olduğunu ve bu sebeple bu etkilerin iyi bilinmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
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