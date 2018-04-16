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Flaş: O Kamu Kurumları Kapatılıyor

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kapatılmasına ilişkin kararlar gündemde. Yeni hükümet sisteminde çok sayıda kurum kapatılacak. Başbakanlık bünyesinde bulunan kurumlar da diğer bakanlıklara ya da direk Cumhurbaşkanlığına bağlanacak.

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Flaş: O Kamu Kurumları Kapatılıyor

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kapatılmasına ilişkin kararlar gündemde. Yeni hükümet sisteminde çok sayıda kurum kapatılacak. Başbakanlık bünyesinde bulunan kurumlar da diğer bakanlıklara ya da direk Cumhurbaşkanlığına bağlanacak.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:36
Flaş: O Kamu Kurumları Kapatılıyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında, önemli değişikliklere gidiliyor.

Yeni sisteme geçişin tamamlanması ile Genel Merkez bünyesindeki uyum komisyonlarının yaptığı çalışmalarda, 2019 seçimlerinden sonra Başbakanlık kurumunun tümüyle kaldırılması ile birlikte, Başbakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili de bir dizi düzenleme geliyor. AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü uyum düzenlemeleri ile, Başbakan ve Başbakan Yardımcılarına bağlı çok sayıda kurumun bazılarının kaldırılacağı, bazılarının ise doğrudan Cumhurbaşkanlığına veya ilgilerine göre icracı bakanlıklara bağlanacağı belirtildi. Şu anda başbakanlığa bağlı 25 civarında kurum bulunuyor.

KAPATILACAK ve DEVREDİLECEK KURUMLAR HANGİLERİ?

AK Parti kurmayları, kapatılıp-kapatılmamasının tartışıldığı kurumlar arasında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının da bulunduğunu, ayrıca şu anda başbakan yardımcılıklarına bağlı olan TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi kurumların ise birleştirilerek Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılandırılabileceğini dile getirdi. Bu ve benzeri birçok kamu kurumu üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten AK Partili yöneticiler, koun ile ilgili yaptıkları bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Birbiriyle aynı görevi yapan çok sayıda kamu kurumu bulunuyor. Özellikle koalisyon hükümetleri döneminde, sırf 'Makam' oluşturmak için kurum ve kuruluş oluşturulmuş. Bu konumda olan kurumlarla ilgili adım atılacak"

MERKEZ VALİLİĞİ KAPATILIYOR

Daha önce de gündeme gelen ve büyük tepki çeken merkez valiliği sisteminin kaldırılması, TÜİK ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tek çatı altında alınması, milletlerarası anlaşmalardan kaynaklanan üst kurullar hariç, işlevini yitirmiş bazı üst kurulların kapatılması gibi önerileri de tartışmaya açtı.

KPSSCAFE.COM.TR   | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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