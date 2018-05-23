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Flaş Karar! Az Önce Duyuruldu! BİST'deki Tüm Dolarlar TL'ye Çevrildi!

Borsa İstanbul Grubu, Borsanın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan tüm döviz varlıklarını bugün itibariyle Türk Lirasına çevirdiğini duyurdu.

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Flaş Karar! Az Önce Duyuruldu! BİST'deki Tüm Dolarlar TL'ye Çevrildi!

Borsa İstanbul Grubu, Borsanın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan tüm döviz varlıklarını bugün itibariyle Türk Lirasına çevirdiğini duyurdu.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 10:50
Flaş Karar! Az Önce Duyuruldu! BİST'deki Tüm Dolarlar TL'ye Çevrildi!

Borsa İstanbul Grubu, Borsanın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan tüm döviz varlıklarını bugün itibariyle Türk Lirasına çevirdiğini duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruda, Türk şirketlere spot piyasadan döviz almak yerine Vadeli işlem ve opsiyon piyasasının kullanılması önerilirken, ekonomik göstergelerin mevcut döviz kurlarına yeteri kadar yansımadığı, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksinin Nisan ayında 81.71 ile veri tarihinin en düşük seviyesine geldiği söylendi. 

Borsa İstanbul Açıklamasında ayrıca, "Tüm sektör ve şirket mali tablolarında kurun bu seviyelere çıkmasını gerektirecek ekonomik bir verinin bulunmadığı dikkate alınarak, Türk Lirasına olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 23.05.2018 10:51
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