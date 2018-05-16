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Flaş Haber: İki İlimizde Petrol Bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada iki ilimizde daha petrol bulunduğu duyuruldu.

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Flaş Haber: İki İlimizde Petrol Bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada iki ilimizde daha petrol bulunduğu duyuruldu.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 10:14
Flaş Haber: İki İlimizde Petrol Bulundu

Sevindiren son dakika haberi geldi. 2 İlimizde daha petrol bulundu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında konu ile ilgili tebliğ yayımlandı.

Yayımlanan bu karara göre, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret A.Ş, Mardin ve Şırnak illerinde ruhsat sahibi olduğu bir arama sahasında keşfettiği ham petrol için 4 ayrı paftada işletme ruhsatı almak için başvurusu yaptı.

Söz konusu ruhsat için şirket, 2 Mayıs 2018 Çarşamba ve bunu tamamlayan 7 Mayıs 2018 Pazartesi tarihli dilekçelerle başvurusunu Bakanlığa iletti.

BATMAN'DA DA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta da Batman'ın Sason ilçesine bağlı Heybeli köyü yakınında iki ay önce ilk kez çalışma başlatan TP Batman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Herent-2' adı verilen kuyuda petrole rastlamıştı.

Türk Petrolleri'nin sahası olarak bilinen ve TPIC'in sondaj çalışmalarını üstlendiği kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte kaliteli petrol tabakasına rastlandığı açıklanmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

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