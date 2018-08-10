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Flaş Haber : Dolar 6 Lirayı Euro 7 Lirayı Geçti!..

Yapılan her türlü müdahaleye karşın doların ateşi düşmüyor. Son olarak ABD'ye yaptırım krizini çözmek üzere giden heyet de eli boş dönünce dolar tırmanışına hız kazandırdı. Dolar bu sabah 5,74 seviyelerinde seyrederken aniden yükselere 6,10 seviyesine ulaşarak uzmanların tehlikeli bant olarak değerlendirdikleri 6 lira bandını geçti.

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Flaş Haber : Dolar 6 Lirayı Euro 7 Lirayı Geçti!..

Yapılan her türlü müdahaleye karşın doların ateşi düşmüyor. Son olarak ABD'ye yaptırım krizini çözmek üzere giden heyet de eli boş dönünce dolar tırmanışına hız kazandırdı. Dolar bu sabah 5,74 seviyelerinde seyrederken aniden yükselere 6,10 seviyesine ulaşarak uzmanların tehlikeli bant olarak değerlendirdikleri 6 lira bandını geçti.

10 Ağustos 2018 Cuma 09:02
Flaş Haber : Dolar 6 Lirayı Euro 7 Lirayı Geçti!..

Yapılan her türlü müdahaleye karşın doların ateşi düşmüyor. Son olarak ABD'ye yaptırım krizini çözmek üzere giden heyet de eli boş dönünce dolar tırmanışına hız kazandırdı. Dolar bu sabah 5,74 seviyelerinde seyrederken aniden yükselere 6,10 seviyesine ulaşarak uzmanların tehlikeli bant olarak değerlendirdikleri 6 lira bandını geçti.

Dolar/TL 6.10 seviyesini görürken, euro/TL 7 lirayı aştı.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı yeni ekonomi modeline çevrilen gözler aynı zamanda dolar kurunun bu açıklama sonrası nasıl etkilneceğini de merak ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.08.2018 10:20
Anahtar Kelimeler:
Dolar
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