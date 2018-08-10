Flaş Haber : Dolar 6 Lirayı Euro 7 Lirayı Geçti!..

Yapılan her türlü müdahaleye karşın doların ateşi düşmüyor. Son olarak ABD'ye yaptırım krizini çözmek üzere giden heyet de eli boş dönünce dolar tırmanışına hız kazandırdı. Dolar bu sabah 5,74 seviyelerinde seyrederken aniden yükselere 6,10 seviyesine ulaşarak uzmanların tehlikeli bant olarak değerlendirdikleri 6 lira bandını geçti.

Dolar/TL 6.10 seviyesini görürken, euro/TL 7 lirayı aştı.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı yeni ekonomi modeline çevrilen gözler aynı zamanda dolar kurunun bu açıklama sonrası nasıl etkilneceğini de merak ediyor.

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