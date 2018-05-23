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Flaş Gelişme! KKTC'den Döviz Hamlesi! (TL'si Olanlara Dövizle Kredi Yok)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası memurlarla maaşı Türk lirası olan özel sektör çalışanlarının bundan sonra bankalardan dövizle kredi almasını önledi.

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Flaş Gelişme! KKTC'den Döviz Hamlesi! (TL'si Olanlara Dövizle Kredi Yok)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası memurlarla maaşı Türk lirası olan özel sektör çalışanlarının bundan sonra bankalardan dövizle kredi almasını önledi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 16:31
Flaş Gelişme! KKTC'den Döviz Hamlesi! (TL'si Olanlara Dövizle Kredi Yok)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası memurlarla maaşı Türk lirası olan özel sektör çalışanlarının bundan sonra bankalardan dövizle kredi almasını önledi.

Bankalar sadece geliri döviz cinsinden olan vatandaşlara sterlin, dolar ya da euro kredisi verecek. Karara göre bazı bankaların özellikle konut ve otomobil için uyguladığı, satın alınnan ürün bedelinin yüzde yüzünü karşılayan kredi uygulamasına da son verildi.

Bundan sonra taşıt kredilerinde en çok yüzde 75, konut kredilerindeyse konut değerinin en çok yüzde 80'ine kadar kredi verilecek.

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KktcKktc Dolar
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