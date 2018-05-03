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Flaş: Dolar Gittikçe Yükseliyor-İşte Döviz Kurları

Son dakika haberi: Piyasalarda dolar durulmuyor. Geçtiğimiz gün S&P'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yükselişe geçen dolar bugün enflasyon verilerinin açıklanması ile daha da tırmandı.

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Flaş: Dolar Gittikçe Yükseliyor-İşte Döviz Kurları

Son dakika haberi: Piyasalarda dolar durulmuyor. Geçtiğimiz gün S&P'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yükselişe geçen dolar bugün enflasyon verilerinin açıklanması ile daha da tırmandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:18
Flaş: Dolar Gittikçe Yükseliyor-İşte Döviz Kurları

Önnceki gün Standard & Poor's 'un kredi notu açıklaması yapması ve Türkiye'nin notunu düşürmesi sonrası yükselişe geçen dolar bugün enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişini sürdürdü. 

Bugün ateşi hiç dinmeyen dolar, 4,20 seviyesinin altına inmedi. Piyasalardan alınan son dakika bilgilerine göre şu sıralarda dolar 4,21 TL seviyesinde işlem görüyor. 

Piyasalarda son durum ve güncel döviz kurları şu şekilde;

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 4,1750 4,1770 4,2090 4,2100
Avro 4,9980 5,0020 5,0420 5,0430
Sterlin 5,6840 5,6900 5,7080 5,7320
İsviçre Frangı 4,1820 4,1860 4,2100 4,2250
ANKARA
ABD Doları 4,1500 4,1800 4,1800 4,2150
Avro 4,9650 5,0050 5,0220 5,0520
Sterlin 5,6150 5,7170 



 		 5,6480 5,7490 

KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB "dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

Kredi notunun düşürülmesiyle ilgili olarak, Türkiye'nin makro ekonomik dengesizliklerinin arttığı belirtilen açıklamada, enflasyon görünümünün bozulduğu, Türk lirasında değer kaybı ve volatilite görüldüğü ifade edildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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