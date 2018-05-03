Flaş: Dolar Gittikçe Yükseliyor-İşte Döviz Kurları

Önnceki gün Standard & Poor's 'un kredi notu açıklaması yapması ve Türkiye'nin notunu düşürmesi sonrası yükselişe geçen dolar bugün enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişini sürdürdü.

Bugün ateşi hiç dinmeyen dolar, 4,20 seviyesinin altına inmedi. Piyasalardan alınan son dakika bilgilerine göre şu sıralarda dolar 4,21 TL seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda son durum ve güncel döviz kurları şu şekilde;

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,1750 4,1770 4,2090 4,2100 Avro 4,9980 5,0020 5,0420 5,0430 Sterlin 5,6840 5,6900 5,7080 5,7320 İsviçre Frangı 4,1820 4,1860 4,2100 4,2250 ANKARA ABD Doları 4,1500 4,1800 4,1800 4,2150 Avro 4,9650 5,0050 5,0220 5,0520 Sterlin 5,6150 5,7170







5,6480 5,7490

KREDİ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunun "BB "dan "BB"ye düşürüldüğünü, görünümünün "durağan" olduğunu bildirdi.

Kredi notunun düşürülmesiyle ilgili olarak, Türkiye'nin makro ekonomik dengesizliklerinin arttığı belirtilen açıklamada, enflasyon görünümünün bozulduğu, Türk lirasında değer kaybı ve volatilite görüldüğü ifade edildi.

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