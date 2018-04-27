Flaş: Bekir Bozdağ İki Müjde Birden Verdi

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklaması geldi. Bozdağ yaptığı açıklamada doğalgaz müjdesi verdi.

Yozgat'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere giden Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, programları öncesi Balışeyh ilçe halkıyla bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Kendisini karşılayan İlçe Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ile birlikte ilçe halkının isteklerini dinleyen Bekir Bozdağ, yakın dönemde ilçeye büyük yatırımlar yapılacağını söyledi. İlçeye yapılması planlanan doğalgaz alt yapısı ile ilgili sorular karşısında Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürü'nü arayan Bakan Bozdağ, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'dan aldığı bilgiyi de bölge sakinleri ile paylaştı. Bozdağ, BOTAŞ Müdürünün "Çalışmaların en kısa sürede başlayacağı" dediğini aktardı.

BİLİM MERKEZİ

Bekir Bozdağ, Yozgat'a bir bilim merkezi kurma kararı aldıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de üç yerde var, dördüncüsü Yozgat'ta olacak."

Bozdağ, MÜSİAD Yozgat Şube Başkanlığı açılışı için geldiği Yozgat'a, TSO Başkanı Sinan Çelik ve oda yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.Sanayicinin, iş adamının, tüccarın hepsinin TSO yönetiminden beklentilerinin bulunduğunu ifade eden Bozdağ, başarılı olmalarının beklentilerin gerçekleşmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Her daim oda yönetiminin yanında ve yardımcısı olacağını aktaran Bozdağ, elinden gelen her türlü desteği, katkıyı vermeye devam edeceğini ifade etti.

Bozdağ, AK Parti iktidarlarının altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözme noktasına getirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Yozgat'a bir bilim merkezi kurma kararı aldık. Türkiye'de üç yerde var, dördüncüsü Yozgat'ta olacak. Bilim merkezinde bir yandan Türk tarihinin ve dünya tarihinin büyük bilginleri onların keşifleri icatları olacak karşı tarafta da geleceğin bilgisi, teknolojisi ve yenlikleri olacak. Yozgat'ın öğrencileri ve insanları hem tarihin derinliğinden elde edilen başarı hikayelerini hem de gelecekteki gideceğimiz istikameti orada görme fırsatı bulacaklar. Bu Yozgat için çok çok önemli olacaktır."

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