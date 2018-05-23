Flaş Açıklama: İşte Dolardaki Artışın Nedeni

Doların Türk lirası karşısındaki artışı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Dolar/TL parametresi son günlerde ciddi bir artışa girdi ve dolar Türk Lirası karşısında en yüksek seviyesine kadar geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre kur Asya piyasalarından gelen satış baskısıyla gece yarısı 4.80 seviyesini aştı. Dünyada finans çevresinin dikkatle izlediği Bloomberg haber ajansı, bugünkü satış baskısının kaynağının Japon yatırımcılar olduğunu ifade etti.

BBC Türkçe'de yayımlanan haberine göre, Asya piyasaları açıkken başlayan satış baskısıyla Dolar/TL kuru 4.82 seviyesinin üzerine çıktı. Gün içerisinde ise dolar 4.90'ı görerek tarihin rekorunu bir daha kırdı.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, bugünkü satış baskısının kaynağının Japon yatırımcılar olduğunu ifade ediyor.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Japon yatırımcılar kendi ülkelerinde faiz getirisinin sıfıra yakın olmasından dolayı, dünya genelinde yüksek faiz veren ülkelerin tahvillerine yönelir" diyen Bloomberg, Türk tahvillerinin de özellikle bu yılın başından bu yana Japon yatırımcıların tercihleri arasında olduğunu aktardı.

Bloomberg'e konuşan Tokyo merkezli Japon varlık yönetimi şirketi FPG'nin CEO'su Koji Fukaya, "Japon yatırımcılar için genelde yüksek faiz getirisi ekonomik temellerden daha önemlidir. Ancak yatırım yaptıkları ekonomideki gidişatı tamamen de gözardı etmezler" dedi.

DAHA FAZLA ZARAR ETMEMEK İÇİN..

Tokyo Finansal Borsası verilerine göre, 15 Mayıs itibarıyla Japon yatırımcıların TL'nin, Japon yenine karşı değer kazanacağı tahmini doğrultusundaki yatırım pozisyonları 323.537 adetti. Bu pozisyonlar Aralık 2017'den bu yana yüzde 21 artış göstermişti. Ancak TL 'nin Dolar karşısındaki değer kaybı bu yıl yüzde 25'i aşmış durumda. Türk Lirası, Arjantin Pesosu'nun ardından ABD Doları'na karşı en kötü performansı gösteren para birimi oldu.

Bloomberg, TL'nin değer kazanacağı varsayımıyla yatırım yapan Japon yatırımcıların artık daha fazla zarar etmemek için bu pozisyonları kapattığını yazıyor.

Bloomberg'e konuşan Avustralya Milletler Topluluğu Bankası'ndan kur stratejisti Andy Ji, "Piyasalar, dış finansman ihtiyacı bakımından kazanan ve kaybeden ülkeleri seçiyor. Türkiye bu konuda kırılgan ekonomiler arasında" diyor.

İşte döviz kurlarında son durum

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 4,6340 4,6350 4,8380 4,8390 Avro 4,4590 5,4600 5,6640 5,6650 Sterlin 6,2160 6,2470 6,4530 6,4850 İsviçre Frangı 4,6520 4,6750 4,8670 4,8920 ANKARA ABD Doları 4,6150 4,6500 4,8100 4,8800 Avro 5,4350 5,4800 5,6300 5,7100 Sterlin 6,1810 6,2880 6,3550 6,5190

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