Fiyat etiketlerinde yeni dönem!

Ticaret Bakanlığı'nın "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i bugün itibari ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde Bakanlık tarafından tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretleri kullanma mecburiyeti getirildi. Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek.

Ayrıca, etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi mecburi tutuldu.

Kullanılacak etiketlerin tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak. Yönetmelik 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmelik, 18/9/2018 tarih ve 30539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. — Ticaret Bakanlığı (@ticaret) 18 Eylül 2018

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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