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Fiyat etiketlerinde yeni dönem!

Türkiye'de üretilen yerli malların etiketlerinde, Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilecek şekil, logo veya işaretleri kullanmak zorunlu hale gelecek. Kullanılması zorunlu olacak etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek. Uygulama 15 gün sonra başlayacak.

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Fiyat etiketlerinde yeni dönem!

Türkiye'de üretilen yerli malların etiketlerinde, Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilecek şekil, logo veya işaretleri kullanmak zorunlu hale gelecek. Kullanılması zorunlu olacak etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek. Uygulama 15 gün sonra başlayacak.

18 Eylül 2018 Salı 08:55
Fiyat etiketlerinde yeni dönem!

Ticaret Bakanlığı'nın "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i bugün itibari ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle Türkiye'de üretilen malların etiketlerinde Bakanlık tarafından tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretleri kullanma mecburiyeti getirildi. Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek.

Ayrıca, etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi mecburi tutuldu.

Kullanılacak etiketlerin tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak. Yönetmelik 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 18.09.2018 09:19
Anahtar Kelimeler:
fiyat etiketlerinde yeni dönem
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Kardelen 56 dakika önce

Vatana millete hayirli uğurlu olsun

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