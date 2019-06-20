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Fitch: Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak

Fitch Ratings Yönetici Direktörü Edward Parker, "Türkiye'de enflasyonun düşüşünün önümüzdeki aylarda baz etkileriyle hızlanmasını bekliyoruz. Türkiye'nin geçtiğimiz yazdan bu yana cari açıkta yaşadığı düzeltme dikkati çekici.

Fitch: Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak

Fitch Ratings Yönetici Direktörü Edward Parker, "Türkiye'de enflasyonun düşüşünün önümüzdeki aylarda baz etkileriyle hızlanmasını bekliyoruz. Türkiye'nin geçtiğimiz yazdan bu yana cari açıkta yaşadığı düzeltme dikkati çekici.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:01
Fitch: Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Yönetici Direktörü Edward Parker, Fitch Türkiye'de enflasyonun düşüşünün hızlanmasını beklediklerini söyledi.

Fitch Ratings'in gelişen piyasalara ilişkin Londra'da düzenlendiği toplantıda yatırımcılara sunum yapan Parker, "Türkiye'de enflasyonun düşüşünün önümüzdeki aylarda baz etkileriyle hızlanmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Parker, Türkiye'de cari açığın düştüğüne işaret ederek, "Türkiye'nin geçtiğimiz yazdan bu yana (cari açıkta) yaşadığı düzeltme dikkati çekici. Bununla birlikte Fitch'in pozitif görünüm belirlemesi için daha fazla ilerleme görmesi gerekiyor. Öte yandan Türkiye'de kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı düşük kalmayı sürdürecek" değerlendirmelerinde bulundu.

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fitch türkiye enflasyonun düşüşü hızlanacak
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