Fitch'den Bir Skandal Açıklama Daha ! Türkiye O 3 Ülkeden Biri

Yükselen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dolarının gelişmekte olan piyasa kırılganlıklarını test edeceğini belirten Fitch'den Türkiye'ye yönelik bir açıklama daha geldi.

Türkiye, Ukrayna ve Arjantin'in en kırılgan 3 ülkeden biri olduğunu belirten Fitch açıklamasında, durumun Merkez Bankaları'nın daha az genişlemeci politikalarının gelişen ülke piyasalarının ekonomik ve finansal koşullarında zorlanmalara sebep olacağı belirtildi. Fitch Kredi Piyasası Araştırma Direktörü İnsoll, "Eğer finansal koşullar beklenenden daha hızlı sıkılaşırsa gelişen ülke borçları da baskı altında olacak" şeklinde konuştu.

Fitch açıklamasında, "Fed'in Aralık 2015'te başladığı faiz artışı döngüsünden sonra dolar şaşırtıcı biçimde zayıf kaldı. Ancak ABD tahvil faizleri nisan ayının sonunda yüzde 3'e yükseldi. Aralarında Arjantin, Türkiye ve Brezilya'nın da olduğu ülkelerin para birimlerinde baskı arttı. Ukrayna, Türkiye ve Arjantin en kırılgan ülkeler, ancak BAE, Katar, Peru ve Kazakistan'ın da dış borç menkul kıymetlerine bağımlılıkları yüksek" ifadelerine yer verildi.

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