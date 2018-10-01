Fırsatçılar Bunu da Yaptı! İthal Ürüne Yerli Üretim Etiketi!

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de üretilen mallar ( yerli ürünler) için etiketlere yerli olduğunu belirtecek nitelikte ayırt edici işaret konulması mecburiyeti getirilmişti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf bu uygulamanın bile fırsatçılar tarafından nasıl art niyetle kullanılarak vatandaşın kandırılmaya çalışıldığını ortaya koydu

Vatandaşın cebini hedef alan fırsatçılar, yükselen dolar kurunun arkasına sığındı! Fiyatlar zamlandı. Hastane otoparkındaki fiyatlar bile arttı. Bugün sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise ise skandalı ikiye katladı.

İTHAL ÜRÜNE YERLİ ETİKETİ

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de üretilen mallar için etiketlere yerli olduğunu belirtecek nitelikte ayırt edici işaret konulması mecburiyeti getirilmişti. Fırsatçılar bunu da vatandaşın aleyhine kullanmanın yolunu buldu. İthal muz yazan ürüne yerli üretim etiketi yapıştırarak vatandaşı kandırmaya çalıştılar.

VATANDAŞTAN SERT TEPKİ

Vatandaşın bu sahtekarlığa tepkisi çok sert oldu. Sosyal medyadan yerli üretim etiketinin sahtekarlar tarafından göz göre göre kullanılmasına isyan eden vatandaş tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "İthal muz diye fiyat etiketi etiketin köşesinde yerli üretim logosu. Milletle dalga geçmenin kanıtı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynaklar; TAKVİM

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