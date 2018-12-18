fibabanka kredi alacaklarını sümer varlık yönetim e devretti

Fibabanka kanuni takipteki 24.7 milyon TL kredi alacağını Sümer Varlık Yönetim'e devretti.



Fibabanka kredi dosyalarından kanuni takibe intikal etmiş 24.7 milyon TL kredi alacağını tüm teminatlarıyla Sümer Varlık Yönetim firmasına devretti.

Banka tarafından yapılan açıklama KAP'ta yer aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Bankamız kredi dosyalarından kanuni takibe intikal etmiş 24.715.155,00 Türk Lirası kredi alacağı tüm teminatlarıyla birlikte Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ne devir ve temlik edilmiştir." denildi.

Banka ağustos ayında da kanuni takibe intikal etmiş 115.4 milyon TL kredi alacağını, tüm teminatlarıyla birlikte Güven Varlık Yönetim'e devir ve temlik ettiğini açıklamıştı.

Bu devirler ile bankaya kredi borcu olup bu borcu ödeyemedikleri için yasal takibe düşmüş kişilerin muhatabı borcun devredildiği yönetim şirketleri oluyor.

Yani daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, Fibabanka kredi, kredi kartı borcu gibi borçları bulunan kişilerin bundan sonraki muhatabı Sümer Varlık Yönetimi olacak.

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