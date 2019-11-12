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Fibabanka, 186 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti

Fibabanka, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 186 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti. Aynı dönemde vergi sonrası net kârı 161,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Fibabanka, 186 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti

Fibabanka, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 186 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti. Aynı dönemde vergi sonrası net kârı 161,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

12 Kasım 2019 Salı 14:12
Fibabanka, 186 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti

Fibabanka, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 186 milyon TL vergi öncesi kar elde etti. Aynı dönemde vergi sonrası net kârı 161,6 milyon TL oldu.

2019 yılı Eylül sonu itibarıyla aktif toplamı 21,5 milyar TL olarak gerçekleşti

Banka’nın kredi portföy büyüklüğü net 14,5 milyar TL, kredilerin toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 67 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 59’unu oluşturan müşteri mevduatı ise 12,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Mart 2019’da yurt içinde ihraç edilen 100 milyon TL tutarında ilave ana sermaye özelliklerine sahip menkul kıymet ile özkaynak tabanını güçlendiren Fibabanka’nın sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 19,35 olarak açıklandı.

2019 üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert sonuçlardan memnun olduklarını belirterek; “Bankamız, orta ölçekli banka olma hedefine uygun olarak 2019 yılında da büyümesini istikrarlı ve temkinli bir şekilde sürdürmektedir. Bu yıl da aktif kalitesini, sürdürülebilir kârlılığı ve verimliliği önceliklendirerek finansal istikrarımızı korumayı hedefliyoruz. Dijitalleşme, tabana yayılma ve ürün çeşitliliğini artırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Dijital dönüşüm yolculuğumuzda ilkler ve başarılarla dolu bir yıl olan 2018’in ardından, “Anlarız hızla, çözeriz hızla” yaklaşımımız ve “Müşterilerinin ayağına giden banka” anlayışımızla, çeşitli ürün ve hizmetleri müşterilerimizin bulundukları noktalarda sunmaya 2019 yılına da devam ediyoruz. Yeni müşteri kazanımı konusundaki çalışmalarımızı, finansal teknolojilere yaptığımız müşteri odaklı yatırımlarla sürdüreceğiz” dedi.

Fibabanka Hakkında:

Fiba Grup bünyesine 27 Ekim 2010 tarihinde katılan Fibabanka, “Anlarız hızla, çözeriz hızla” yaklaşımı ve müşterilerinin ayağına giden banka anlayışıyla hizmet vermektedir. Fibabanka, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’de toplam 65 şubesi ve yaklaşık 1.600 çalışanı ile Kurumsal, Ticari, KOBİ, Bireysel, Tarım ve Özel Bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2019 14:27
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