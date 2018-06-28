Fakıbaba : 50 Kuruş Olan Patates Fiyatını 6 Liraya Çıkardılar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Ankara Polatlı İlçe Teşkilatına ziyarette bulundu. Burada basın mensuplarının patates-soğan fiyatlarına ilişkin soruları üzerine konuşma yapan Fakıbaba, fiyatların 'fırsatçılar' yüzünden yükseldiğini söyledi.

FIRSATÇILAR 50 KURUŞ OLAN PATATES FİYATINI 6 LİRAYA ÇIKARDI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Mükemmel projeler varken, geçici böyle spekülatif nedenlerle ortaya çıkan soğan, patates fiyatlarının ineceğini defalarca her yerde söyledim. Biz Niğde ve Aksaray'a Başbakanımızla gitmiştik. Ve oradaki üretici değil sanayici arkadaşlarımız dediler ki, 'Aldığımız patatesler elimizde kaldı, ihracat yapmak istiyoruz. Bununla da ilgi destek istiyoruz.' Başbakanımız başüstüne dedi, hemen Bakanlar Kuruluna geldi ve ihracat edilmek üzere ihracat prim desteği verdik. Şimdi bazı fırsatçılar 50 kuruş olan patates fiyatı 6 liraya çıkardılar. Bizde bunun karşısında piyasayı regule etmek için 4 bin ton ithalat yaptık.

FİYATLAR DÜŞMEYE BAŞLADI, DAHA DA DÜŞECEK

Ve fiyatlar bu hafta düşmeye başladı. Her geçen gün de düşecektir. Bu olay aslında bizim patates ihtiyacımızdan kaynaklanan bir olay da değil. Piyasada fazla para kazanmak, haksız para kazanmak isteyen tüccarın işidir.Tarım adına çok güzel işler yapıyoruz. Bunlar devam edecek. Piyasayı regule etmek adına hükümet olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Biz her zaman üreticimizin yanındayız, çiftçimizin yanındayız, sanayicinin yanındayız, tüketicinin yanındayız. Fırsatçıların karşısındayız. Böyle olduk, böyle olmaya da devam edeceğiz" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA