Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Fakıbaba : 50 Kuruş Olan Patates Fiyatını 6 Liraya Çıkardılar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Ankara Polatlı İlçe Teşkilatına ziyarette bulundu. Burada basın mensuplarının patates-soğan fiyatlarına ilişkin soruları üzerine konuşma yapan Fakıbaba, fiyatların 'fırsatçılar' yüzünden yükseldiğini söyledi.

banner396

Fakıbaba : 50 Kuruş Olan Patates Fiyatını 6 Liraya Çıkardılar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Ankara Polatlı İlçe Teşkilatına ziyarette bulundu. Burada basın mensuplarının patates-soğan fiyatlarına ilişkin soruları üzerine konuşma yapan Fakıbaba, fiyatların 'fırsatçılar' yüzünden yükseldiğini söyledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 22:01
Fakıbaba : 50 Kuruş Olan Patates Fiyatını 6 Liraya Çıkardılar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Ankara Polatlı İlçe Teşkilatına ziyarette bulundu. Burada basın mensuplarının patates-soğan fiyatlarına ilişkin soruları üzerine konuşma yapan Fakıbaba, fiyatların 'fırsatçılar' yüzünden yükseldiğini söyledi.

FIRSATÇILAR 50 KURUŞ OLAN PATATES FİYATINI 6 LİRAYA ÇIKARDI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Mükemmel projeler varken, geçici böyle spekülatif nedenlerle ortaya çıkan soğan, patates fiyatlarının ineceğini defalarca her yerde söyledim. Biz Niğde ve Aksaray'a Başbakanımızla gitmiştik. Ve oradaki üretici değil sanayici arkadaşlarımız dediler ki, 'Aldığımız patatesler elimizde kaldı, ihracat yapmak istiyoruz. Bununla da ilgi destek istiyoruz.' Başbakanımız başüstüne dedi, hemen Bakanlar Kuruluna geldi ve ihracat edilmek üzere ihracat prim desteği verdik. Şimdi bazı fırsatçılar 50 kuruş olan patates fiyatı 6 liraya çıkardılar. Bizde bunun karşısında piyasayı regule etmek için 4 bin ton ithalat yaptık.

FİYATLAR DÜŞMEYE BAŞLADI, DAHA DA DÜŞECEK

Ve fiyatlar bu hafta düşmeye başladı. Her geçen gün de düşecektir. Bu olay aslında bizim patates ihtiyacımızdan kaynaklanan bir olay da değil. Piyasada fazla para kazanmak, haksız para kazanmak isteyen tüccarın işidir.Tarım adına çok güzel işler yapıyoruz. Bunlar devam edecek. Piyasayı regule etmek adına hükümet olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Biz her zaman üreticimizin yanındayız, çiftçimizin yanındayız, sanayicinin yanındayız, tüketicinin yanındayız. Fırsatçıların karşısındayız. Böyle olduk, böyle olmaya da devam edeceğiz" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
FakıbabaPatates Soğan Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşlıya 1500 Lira ,Muhtaç Yakınına Bakana 1085 TL Maaş! Başvuru Şartları
Yaşlıya 1500 Lira ,Muhtaç Yakınına Bakana 1085 TL Maaş! Başvuru Şartları
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Mahkum Affı için Düzenleme Bekleniyor 
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Mahkum Affı için Düzenleme Bekleniyor 
BİM 29 Haziran 2018 Aktüel Ürünler Kataloğu
BİM 29 Haziran 2018 Aktüel Ürünler Kataloğu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim