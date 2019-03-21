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Faizler düştü, konut satışları arttı! Ayrıntılar haberimizde!

Herkesin en büyük hayallerinden birisi şüphesiz başını sokacak bir ev sahibi olmaktır. Bu nedenle yıllarca kredi ödemeye bile razı olup ev alırız. Geçmişte 120 ay olan vadeler son yıllarda 240 ay vadeye kadar çıkmış durumda.

Faizler düştü, konut satışları arttı! Ayrıntılar haberimizde!

Herkesin en büyük hayallerinden birisi şüphesiz başını sokacak bir ev sahibi olmaktır. Bu nedenle yıllarca kredi ödemeye bile razı olup ev alırız. Geçmişte 120 ay olan vadeler son yıllarda 240 ay vadeye kadar çıkmış durumda.

21 Mart 2019 Perşembe 07:29
Faizler düştü, konut satışları arttı! Ayrıntılar haberimizde!

Herkesin en büyük hayallerinden birisi şüphesiz başını sokacak bir ev sahibi olmaktır. Bu nedenle yıllarca kredi ödemeye bile razı olup ev alırız. Geçmişte 120 ay olan vadeler son yıllarda 240 ay vadeye kadar çıkmış durumda. Geçtiğimiz yıl Amerikan Dolarına yapılan müdahale ile faizlerin yükselmesi sonucunda konut kredisi faizleri de 2,10 seviyelerini dahi görmüştü. Bu nedenle konut satışlarında ciddi düşüş yaşanmış ve konut sektörü ağır bir darbe almıştı.

Yeni yıl ile birlikte faizlerdeki ciddi düşüşlerle konut kredisi faizleri de 1,30’lara kadar geriledi ve ev alma hayali kuran insanların tekrar kredi kullanabilmesinin yolu açılmış oldu.

Konut sektörünü canlandırmak için atılan adımların krizin etkilerini zayıflattığı tartışmasız. Bu nedenle alınan önlemlerin kalıcı seviyelerde tutulup tutulmayacağı merak konusu. 31 Mart 2019 tarihi itibariyle tapu harçlarının %4’ten %3’e düşürülmesi uygulaması sona erecek. Bu uygulamanın devam ettirilmesi, faizlerin de düşmesi ile birlikte sektör krizin etkilerini az hisseder duruma gelebilir.

Faizlerin düşmesi ile canlanan konut sektörü 2018 yılında aynı dönemdeki satışlarla kıyaslandığında, 2019 yılında halen %20 civarında küçülmüş olsa da kriz ortamının etkilerinin azalmasıyla birlikte yükselen bir ivme yakalamış gibi görünüyor. Bankalar ise sürekli yeni kampanyalar açıklayarak konut kredisi satışlarına hız vermeye çalışıyorlar.

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